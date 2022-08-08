Украинская армия отбила атаки российских оккупантов возле девяти населенных пунктов Донбасса – Генштаб ВСУ

"Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного. [...] Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема наши воины отразили. [...] Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песок под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, противник также пытался прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, но был вынужден отойти, не достигнув успеха.

На всей линии фронта российские войска ведут обстрелы (в том числе гражданской инфраструктуры) из артиллерии, танков, авиации, используют беспилотники, отметили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)