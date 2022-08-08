Украинская армия отбила атаки российских оккупантов возле девяти населенных пунктов Донбасса – Генштаб ВСУ

"Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного. [...] Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема наши воины отразили. [...] Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песок под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, противник также пытался прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, но был вынужден отойти, не достигнув успеха.
На всей линии фронта российские войска ведут обстрелы (в том числе гражданской инфраструктуры) из артиллерии, танков, авиации, используют беспилотники, отметили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.