ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия отбила атаки российских оккупантов возле девяти населенных пунктов Донбасса – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ отбивают атаки врага
ВСУ отбивают атаки врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты безуспешно пытались вести наступательные действия на востоке Украины. Об этом проинформировал 8 августа в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупанты безуспешно попытались улучшить тактическое положение недалеко от Богородичного. [...] Вражеские штурмы в направлениях населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Вершина и Кодема наши воины отразили. [...] Попытка наступления оккупантов в направлениях Авдеевки и Песок под огнем украинских воинов захлебнулась. Враг отошел", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, противник также пытался прорвать оборону украинских войск в направлениях населенных пунктов Марьинка и Шевченко, но был вынужден отойти, не достигнув успеха.

На всей линии фронта российские войска ведут обстрелы (в том числе гражданской инфраструктуры) из артиллерии, танков, авиации, используют беспилотники, отметили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02STQSgyvVQggZbz2E6dof1wUuGys1A7uKEyzt9knqzHqwhV8eRKHNzzYdiE3xhZ7Rl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: армия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, авиация, штурм, Марьинка, Авдеевка, артиллерия, беспилотники, Кодема, Зайцево, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома
  "У меня корона не упала. Тем более, у мужа нет работы". Гвоздева рассказала, как зарабатывает во время войны на строительство дома
"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать
"Я самый счастливый папа в мире". 50-летний Рики Мартин показал пляжные снимки с 14-летними сыновьями, которых родила суррогатная мать
  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому
  "Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому
Звезда "Женского квартала" Кекелия во второй раз стала матерью. Фото
Звезда "Женского квартала" Кекелия во второй раз стала матерью. Фото
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
  "Современная девушка, готова родить ребенка". 35-летний Клопотенко рассказал о своих требованиях к будущей избраннице
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой
"Абсолютное вау!", "Слишком горячая". 57-летняя Херли в бикини наклонилась перед камерой
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Маленький певец". Старший сын Джамалы трогательно спел "Ой, у лузі червона калина" ко Дню Воздушных сил Украины. Видео
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
"Это какой-то ужас. У меня шок!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
  47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль"
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
63-летняя Мадонна опубликовала свое изображение без одежды и белья
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"Хитросплетение". Новый бойфренд Дорофеевой показал, как она играет с его ребенком
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Пусть каждая слеза станет смертельным ядом для орков". Мать Лизы, убитой оккупантами в Виннице, опубликовала первый пост после трагедии
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
"Приключения на попу найти элементарно". 39-летняя Седокова в Мексике заселфилась в микробикини в полный рост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого будет уже никогда не отмыться". Невзоров прокомментировал обложку немецкого издания с изображением Путина (168660)
2
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (84221) G
3
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (61158)
4
"Так им и надо, это только начало". Гордон показал, что в РФ выпускают под брендом "Руссоль" (43942)
5
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (32883)
6
"Перед тем, как пришел работать к нему, лично оскорблял". Арестович рассказал о своем отношении к Зеленскому (26694)
7
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (19686)
8
47-летний Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей женой восемь лет назад (18345)
 
 
 
 