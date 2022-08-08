ВСУ обезвредили российские разведгруппы возле Бахмута и отбили наступление оккупантов в направлении Авдеевки и Марьинки – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты "традиционно" понесли потери в районе Верхнекаменского Фото: ЕРА

На харьковском направлении враг нанес авиационные удары недалеко от Гусаровки и Верхнего Салтова, активно вел воздушную разведку.

Авиаудары оккупанты наносили также на славянском, авдеевском и краматорском направлениях.

"С целью улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении противник задействовал авиацию недалеко от Бахмута, Яковлевки и Зайцево, а также вел разведку, "не щадя личного состава". Разведывательные группы россиян были обнаружены и обезврежены. Попытки оккупантов вести штурмовые действия возле Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины оказались безуспешными.

Враг вел наступательные действия в направлении Песок, Невельского и Авдеевки, однако, не добившись успеха, вынужден был отступить.

Помимо этого, ВСУ отбросили назад подразделения оккупационных войск, которые пытались наступать в направлении Марьинки и Шевченко.

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