ВСУ обезвредили российские разведгруппы возле Бахмута и отбили наступление оккупантов в направлении Авдеевки и Марьинки – Генштаб

На харьковском направлении враг нанес авиационные удары недалеко от Гусаровки и Верхнего Салтова, активно вел воздушную разведку.
Авиаудары оккупанты наносили также на славянском, авдеевском и краматорском направлениях.
"С целью улучшения тактического положения противник вел наступательный бой в районе Верхнекаменского. Уже традиционно понес потери и отошел", – говорится в сообщении.
На бахмутском направлении противник задействовал авиацию недалеко от Бахмута, Яковлевки и Зайцево, а также вел разведку, "не щадя личного состава". Разведывательные группы россиян были обнаружены и обезврежены. Попытки оккупантов вести штурмовые действия возле Бахмута, Зайцево, Яковлевки и Вершины оказались безуспешными.
Враг вел наступательные действия в направлении Песок, Невельского и Авдеевки, однако, не добившись успеха, вынужден был отступить.
Помимо этого, ВСУ отбросили назад подразделения оккупационных войск, которые пытались наступать в направлении Марьинки и Шевченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.