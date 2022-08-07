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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вечером начали интенсивный обстрел Сумской области из разных видов оружия – ОВА

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По окраине села Мануховка россияне открыли артиллерийский огонь, отметил Живицкий
По окраине села Мануховка россияне открыли артиллерийский огонь, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска за день 7 августа обстреляли пять общин Сумской области (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Так, после 13.00 начались обстрелы окрестностей села Павловка Белопольской общины.

"Минометный огонь, 10 прилетов. Повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его восстановлению", – написал Живицкий.

Более интенсивные обстрелы области начались ближе к вечеру.

"После 17.00 был артобстрел окрестностей села Пески Буринской общины – 13 прилетов. С 18.00 часов было 16 прилетов из артиллерии, все – по окраине Уланово Эсманьской общины. По окраине села Мануховка Новослободской общины россияне открыли артиллерийский огонь – 13 прилетов. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей, – рассказал глава Сумской ОВА. – После 20.00 начался обстрел из разных видов оружия Середино-Будской общины. Бушует пожар, обстрел продолжается".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0uJrHTypQe3NDM9dQQvByNunVivr6VGyFEVm65LzQKMPbnyCXm9tUHmL7XNxHLix2l

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, оружие, пожар, Сумская область, электроснабжение, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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