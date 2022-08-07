Оккупанты вечером начали интенсивный обстрел Сумской области из разных видов оружия – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Так, после 13.00 начались обстрелы окрестностей села Павловка Белопольской общины.

"Минометный огонь, 10 прилетов. Повреждены шесть жилых домохозяйств, водонапорная башня, электротрансформатор и линия электропередач. На двух улицах отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его восстановлению", – написал Живицкий.

Более интенсивные обстрелы области начались ближе к вечеру.

"После 17.00 был артобстрел окрестностей села Пески Буринской общины – 13 прилетов. С 18.00 часов было 16 прилетов из артиллерии, все – по окраине Уланово Эсманьской общины. По окраине села Мануховка Новослободской общины россияне открыли артиллерийский огонь – 13 прилетов. Пострадали фермерское хозяйство, ангар с сельскохозяйственной техникой. Также есть повреждение электросетей, – рассказал глава Сумской ОВА. – После 20.00 начался обстрел из разных видов оружия Середино-Будской общины. Бушует пожар, обстрел продолжается".

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