За сутки оккупанты стреляли по Сумской области около 200 раз – глава обладминистрации

"Сегодня за день россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской [общин]. Зафиксировано около 200 прилетов. [...] Во всех случаях – без жертв. Информация о разрушениях выясняется", – написал он.

По данным главы обладминистрации, территорию Глуховской общины оккупанты обстреливали из пулеметов и гранатометов, Эсманьськую, Белопольскую, Буринскую и Шалыгинскую (дважды) – из артиллерии.

"Николаевская община. Дважды за сутки россияне обстреливали населенные пункты общины: после 19.00 – минометный обстрел (семь прилетов), в 19.45 – артобстрел (предварительно САУ (самоходная артиллерийская установка. – "ГОРДОН") – 20 прилетов)", – объяснил Живицкий.

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