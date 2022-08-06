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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты стреляли по Сумской области около 200 раз – глава обладминистрации

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Сумскую область обстреливают ежедневно
Сумскую область обстреливают ежедневно
Фото: Дмитро Живицький / Fаcebook

6 августа по состоянию на 21.30 российские оккупанты обстреливали шесть территориальных общин Сумской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня за день россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской [общин]. Зафиксировано около 200 прилетов. [...] Во всех случаях – без жертв. Информация о разрушениях выясняется", – написал он.

По данным главы обладминистрации, территорию Глуховской общины оккупанты обстреливали из пулеметов и гранатометов, Эсманьськую, Белопольскую, Буринскую и Шалыгинскую (дважды) – из артиллерии.

"Николаевская община. Дважды за сутки россияне обстреливали населенные пункты общины: после 19.00 – минометный обстрел (семь прилетов), в 19.45 – артобстрел (предварительно САУ (самоходная артиллерийская установка. – "ГОРДОН") – 20 прилетов)", – объяснил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от оккупантов.

Российские войска ежедневно обстреливают Сумскую область с российской территории. Так, 4 августа оккупанты стреляли из миномета, гранатомета и пулемета, а 5 августа – из артиллерии.

Генштаб Вооруженных сил Украины отмечает, что россияне обстреливают не только Сумскую область, но и Черниговскую.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Сумская область, артиллерия, вторжение, гранатомет, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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