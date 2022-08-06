5 августа враг открывал артиллерийский огонь пять раз по территориям Середино-Будской, Эсманской и Глуховской общин, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Ранен 52-летний мужчина, в настоящее время в больнице, – написал руководитель ОВА. – Повреждена также электросеть – 71 домохозяйство района осталось без света… Количество поврежденных домов устанавливается".

По словам Живицкого, 5 августа враг открывал артиллерийский огонь пять раз по территориям Середино-Будской, Эсманской и Глуховской общин.

"Всего более 60 прилетов", – резюмировал Живицкий.

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