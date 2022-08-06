Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Ранен 52-летний мужчина, в настоящее время в больнице, – написал руководитель ОВА. – Повреждена также электросеть – 71 домохозяйство района осталось без света… Количество поврежденных домов устанавливается".
По словам Живицкого, 5 августа враг открывал артиллерийский огонь пять раз по территориям Середино-Будской, Эсманской и Глуховской общин.
"Всего более 60 прилетов", – резюмировал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.