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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пять раз из артиллерии обстреляли три общины в Сумской области, зафиксировано более 60 прилетов ­­– ОВА

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5 августа враг открывал артиллерийский огонь пять раз по территориям Середино-Будской, Эсманской и Глуховской общин, отметил Живицкий
5 августа враг открывал артиллерийский огонь пять раз по территориям Середино-Будской, Эсманской и Глуховской общин, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска за день 5 августа обстреляли три общины Сумской области (по состоянию на 22.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Во время обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Ранен 52-летний мужчина, в настоящее время в больнице,  написал руководитель ОВА.  Повреждена также электросеть – 71 домохозяйство района осталось без света… Количество поврежденных домов устанавливается".

По словам Живицкого, 5 августа враг открывал артиллерийский огонь пять раз по территориям Середино-Будской, Эсманской и Глуховской общин.

"Всего более 60 прилетов",  резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, больница, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Глухов, Шостка, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, россияне
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