Оккупанты 4 августа вновь обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Живицкий сообщил, что жертв и разрушений в результате обстрелов не было Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Он отметил, что войска РФ обстреливали Шосткинский район.

"За день сегодня россияне трижды открывали огонь: из гранатомета – шесть прилетов, из миномета – два. А также выпустили две пулеметные очереди", – заявил глава ОВА.

Живицкий сообщил, что жертв и разрушений в результате обстрелов не было.

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