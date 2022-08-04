Оккупанты 4 августа вновь обстреляли Сумскую область – глава ОВА

Он отметил, что войска РФ обстреливали Шосткинский район.
"За день сегодня россияне трижды открывали огонь: из гранатомета – шесть прилетов, из миномета – два. А также выпустили две пулеметные очереди", – заявил глава ОВА.
Живицкий сообщил, что жертв и разрушений в результате обстрелов не было.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.