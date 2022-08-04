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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты перебрасывают войска в Брянскую и Курскую области для отвлекающих маневров – стратком ВСУ

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Россия перебрасывает подкрепление не только на оккупированный юг Украины, но и к ее северным границам
Россия перебрасывает подкрепление не только на оккупированный юг Украины, но и к ее северным границам
Фото: mil.ru

Российское военное командование перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения, которые могут принять участие в отвлекающих действиях на Сумском и Черниговском направлениях. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (стратком) в Telegram 4 августа.

По данным ВСУ, на станции Климово и Суземка Брянской области прибывают эшелоны с танками Т-80 из Богучара (29-я армия Восточного военного округа РФ).

На станции Суджу и Льгов-Киевский Курской области прибывают эшелоны из состава 144-й МСД (мотострелковой дивизии. – "ГОРДОН") той же 20-й армии с танками из состава 18-й МСД 11-го армейского корпуса Балтийского флота".

В страткоме ВСУ утверждают, что количество сил и средств российских оккупационных войск у границы с Сумской и Черниговской областями недостаточно для открытия второго фронта, но эта переброска может быть использована для активизации действий на границе, отвлекающих внимание ВСУ.

"На сегодняшний день РОВ (российские оккупационные войска. – "ГОРДОН") не могут открывать второй фронт – недостаточно ресурсов. Но постоянной демонстрацией угрозы наступления они могут сковывать силы ВСУ. На это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ", – отметили в управлении стратегических коммуникаций.

В настоящее время Украина ожидает попыток наступления РФ на юге. Так, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 батальонно-тактическим группам (БТГ), которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ, которые эксперт назвал "десантной окрошкой".

Это, по мнению Арестовича, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока ожидается "лихая и славная драка". 1 августа Арестович говорил уже о 30 БТГ оккупантов, сконцентрированных на юге Украины.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на оккупированные территории Крыма и юга Украины.

По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении собрано 90% десантно-штурмовых войск РФ.

Контекст:

Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

В Госпогранслужбе сообщали в начале июня, что российские оккупанты сосредоточили до трех батальонно-тактических групп напротив Черниговской и Сумской областей.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, оккупанты с начала месяца 47 раз обстреляли Черниговскую область.

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