Оккупанты перебрасывают войска в Брянскую и Курскую области для отвлекающих маневров – стратком ВСУ

Россия перебрасывает подкрепление не только на оккупированный юг Украины, но и к ее северным границам Фото: mil.ru

По данным ВСУ, на станции Климово и Суземка Брянской области прибывают эшелоны с танками Т-80 из Богучара (29-я армия Восточного военного округа РФ).

На станции Суджу и Льгов-Киевский Курской области прибывают эшелоны из состава 144-й МСД (мотострелковой дивизии. – "ГОРДОН") той же 20-й армии с танками из состава 18-й МСД 11-го армейского корпуса Балтийского флота".

В страткоме ВСУ утверждают, что количество сил и средств российских оккупационных войск у границы с Сумской и Черниговской областями недостаточно для открытия второго фронта, но эта переброска может быть использована для активизации действий на границе, отвлекающих внимание ВСУ.

"На сегодняшний день РОВ (российские оккупационные войска. – "ГОРДОН") не могут открывать второй фронт – недостаточно ресурсов. Но постоянной демонстрацией угрозы наступления они могут сковывать силы ВСУ. На это и делается расчет, чтобы уменьшить контрнаступательный потенциал ВСУ", – отметили в управлении стратегических коммуникаций.

В настоящее время Украина ожидает попыток наступления РФ на юге. Так, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 29 июля заявлял, что к тем 12–15 батальонно-тактическим группам (БТГ), которые были у оккупантов на юге, переброшены еще семь-восемь БТГ, которые эксперт назвал "десантной окрошкой".

Это, по мнению Арестовича, означает, что освобождение Херсона "несколько откладывается", а пока ожидается "лихая и славная драка". 1 августа Арестович говорил уже о 30 БТГ оккупантов, сконцентрированных на юге Украины.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий 31 июля подтвердил, что Россия перебрасывает большое количество войск на оккупированные территории Крыма и юга Украины.

По оценке исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива, по состоянию на 3 августа на херсонском направлении собрано 90% десантно-штурмовых войск РФ.