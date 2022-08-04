У НАТО две задачи: поддержать Украину и не допустить войны между НАТО и РФ – Столтенберг

"В этом конфликте у НАТО есть две задачи. Поддержать Украину и не допустить расширения конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону. Все страны НАТО согласились, что мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Но в наших интересах и то, чтобы президент [РФ Владимир] Путин не преуспел в своих амбициях в Украине. Мир, в котором Путин получает желаемое, применяя военную силу, является для нас опасным", – заявил генсек НАТО.
Столтенберг добавил, что для предотвращения прямой конфронтации с РФ НАТО наращивает военный контингент у восточных границ.
"С начала войны в Украине под командованием НАТО находится около 40 тыс. солдат при поддержке значительного количества самолетов и кораблей. В основном силы размещены на востоке. Более 300 тыс. военнослужащих по всему Альянсу находятся в состоянии высокой боевой готовности", – сообщил он.
Генсек отметил, что заявленные цели президента РФ в отношении НАТО заключаются в отводе сил и снижении военного присутствия у российских границ, но своими действиями Путин добился противоположного.
"НАТО теперь более сильный и сплоченный, более подвижный и решительный, с возросшим количеством сил на границе. А еще Финляндия и Швеция вскоре станут полноправными членами Альянса. Как говорили древние римляне: хочешь мира – готовься к войне", – подчеркнул Столтенберг.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.
По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".