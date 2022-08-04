ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У НАТО две задачи: поддержать Украину и не допустить войны между НАТО и РФ – Столтенберг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг: Мир, в котором Путин получает то, чего хочет, с помощью военной силы, является опасным местом для нас
Столтенберг: Мир, в котором Путин получает то, чего хочет, с помощью военной силы, является опасным местом для нас
Фото: EPA

Главные задачи НАТО в свете войны России против Украины – оказывать поддержку Киеву и не допустить втягивания Альянса в прямую конфронтацию с РФ. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 4 августа, выступая на саммите Рабочей молодежной лиги на острове Утойя (Норвегия). Стенограмма его речи опубликована на сайте НАТО.

"В этом конфликте у НАТО есть две задачи. Поддержать Украину и не допустить расширения конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону. Все страны НАТО согласились, что мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Но в наших интересах и то, чтобы президент [РФ Владимир] Путин не преуспел в своих амбициях в Украине. Мир, в котором Путин получает желаемое, применяя военную силу, является для нас опасным", – заявил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что для предотвращения прямой конфронтации с РФ НАТО наращивает военный контингент у восточных границ.

"С начала войны в Украине под командованием НАТО находится около 40 тыс. солдат при поддержке значительного количества самолетов и кораблей. В основном силы размещены на востоке. Более 300 тыс. военнослужащих по всему Альянсу находятся в состоянии высокой боевой готовности", – сообщил он.

Генсек отметил, что заявленные цели президента РФ в отношении НАТО заключаются в отводе сил и снижении военного присутствия у российских границ, но своими действиями Путин добился противоположного.

"НАТО теперь более сильный и сплоченный, более подвижный и решительный, с возросшим количеством сил на границе. А еще Финляндия и Швеция вскоре станут полноправными членами Альянса. Как говорили древние римляне: хочешь мира – готовься к войне", – подчеркнул Столтенберг.

Контекст:

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину страны НАТО оказывают Киеву военную и гуманитарную помощь, однако Альянс отказался выполнить просьбу украинских властей и закрыть воздушное пространство над страной.

По итогам саммита НАТО в Мадриде (Испания), который проходил с 28-го по 30 июня 2022 года, лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, война, Йенс Столтенберг, помощь, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Вкус классического "Тузи". В Украине появились конфеты Patron с изображением знаменитой собаки из ГСЧС по кличке Патрон
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
"Украдены рюкзак со всеми документами, два чемодана и вещи". Ризатдинова сообщила, что стала жертвой ограбления в Мадриде. Фото
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
Тоня Матвиенко вернулась из Великобритании в Украину и показала реакцию мужа на ее неожиданное появление у него на концерте. Видео
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
55-летний Кассель в сети поздравил 25-летнюю Кунаки с седьмой годовщиной их отношений. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (306021)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (153998)
3
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (76595)
4
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (67992)
5
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (59819)
6
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53634)
7
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (40335)
8
"Лопнув, забрызгает гноем весь мир". Невзоров рассказал о будущем России (36243)
 
 
 
 