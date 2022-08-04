У НАТО две задачи: поддержать Украину и не допустить войны между НАТО и РФ – Столтенберг

Столтенберг: Мир, в котором Путин получает то, чего хочет, с помощью военной силы, является опасным местом для нас Фото: EPA

"В этом конфликте у НАТО есть две задачи. Поддержать Украину и не допустить расширения конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией. Мы поддерживаем Украину в ее праве на самооборону. Все страны НАТО согласились, что мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется. Но в наших интересах и то, чтобы президент [РФ Владимир] Путин не преуспел в своих амбициях в Украине. Мир, в котором Путин получает желаемое, применяя военную силу, является для нас опасным", – заявил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что для предотвращения прямой конфронтации с РФ НАТО наращивает военный контингент у восточных границ.

"С начала войны в Украине под командованием НАТО находится около 40 тыс. солдат при поддержке значительного количества самолетов и кораблей. В основном силы размещены на востоке. Более 300 тыс. военнослужащих по всему Альянсу находятся в состоянии высокой боевой готовности", – сообщил он.

Генсек отметил, что заявленные цели президента РФ в отношении НАТО заключаются в отводе сил и снижении военного присутствия у российских границ, но своими действиями Путин добился противоположного.

"НАТО теперь более сильный и сплоченный, более подвижный и решительный, с возросшим количеством сил на границе. А еще Финляндия и Швеция вскоре станут полноправными членами Альянса. Как говорили древние римляне: хочешь мира – готовься к войне", – подчеркнул Столтенберг.