Оккупанты утром из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области, зафиксировано 36 прилетов – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"С 5.00 россияне начали обстрел Шалыгинской общины, 12 минометных прилетов. И еще 10 прилетов из артиллерии в 6.00. С 5.30 начался минометный огонь по Краснопольской общине, восемь прилетов, – написал руководитель ОВА. – Новослободская община: почти в 6.00 по двум селам общины россияне открыли огонь, шесть прилетов по частным домам мирных людей, улицам, огородам. Возникли пожары".

В результате обстрелов оккупантов предварительно обошлось без человеческих жертв, резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.