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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром из минометов и артиллерии обстреляли три общины в Сумской области, зафиксировано 36 прилетов – ОВА

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В результате обстрела Новослободской общины возникли пожары, отметил Живицкий
В результате обстрела Новослободской общины возникли пожары, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска утром 4 августа обстреляли территорию трех общин в Сумской области (по состоянию на 9.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"С 5.00 россияне начали обстрел Шалыгинской общины, 12 минометных прилетов. И еще 10 прилетов из артиллерии в 6.00. С 5.30 начался минометный огонь по Краснопольской общине, восемь прилетов, – написал руководитель ОВА. – Новослободская община: почти в 6.00 по двум селам общины россияне открыли огонь, шесть прилетов по частным домам мирных людей, улицам, огородам. Возникли пожары".

В результате обстрелов оккупантов предварительно обошлось без человеческих жертв, резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02wfoArjA8BhUa34keYjjAe9K17NEmhHzciTLVtyMebbtsxVBo3XoU4ekpPFmESnxwl

Контекст:

Часть Сумской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

По данным Генштаба ВСУ на 28 июля, с начала месяца оккупанты осуществили 151 обстрел Сумской области с российской территории.

Теги: Россия, Украина, пожар, Сумская область, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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