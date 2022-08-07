ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне – украинская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне на оккупированных территориях прибегают к "стратегии террора и выжженной земли", говорят в ГУР
Россияне на оккупированных территориях прибегают к "стратегии террора и выжженной земли", говорят в ГУР
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупационные войска заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сказал 6 августа в эфире телемарафона представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, сообщает LIGA.net.

"У нас есть информация о том, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. То есть это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге", – сказал Юсов.

Он считает, что, "безусловно, эта стратегия не сработает".

Херсонская ОВА 7 августа сообщила в Facebook, что на деоккупированных территориях региона россияне оставляют замаскированные взрывные устройства в самых неожиданных местах – в жилых домах, на детских площадках, в магазинах, в собачьих вольерах и т.д.

Власти просят жителей быть осторожными с такими находками, не пытаться что-то с ними сделать, а сразу сообщать в соответствующие службы.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid0wiRNgzNP6cb2C6BdP3UnKsYPAHPotDfmpcqck9Whebgpw5gjyPdTUGyxErAet6Syl

Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров говорил, что россияне угрожают уничтожить всю заминированную ими городскую инфраструктуру в случае отступления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

По состоянию на 2 августа только в Херсонской области ВСУ деоккупировали 53 населенных пункта, сообщали в ОВА.

Теги: Херсон, Херсонская область, разведка, минирование, война России против Украины, мины, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует G
Алеся БАЦМАН
Джессика Честейн прибыла в Украину
Джессика Честейн прибыла в Украину
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева (177211)
2
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (56131)
3
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (26521)
4
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (25727)
5
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки (20957)
6
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото (14342)
7
Звезды сериала "Танька и Володька" Песик и Стадницкий снялись с полотенцами на груди. Фото (13258)
8
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (12794)
 
 
 
 