Оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне – украинская разведка

Россияне на оккупированных территориях прибегают к "стратегии террора и выжженной земли", говорят в ГУР Фото: EPA (иллюстративное)

"У нас есть информация о том, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. То есть это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге", – сказал Юсов.

Он считает, что, "безусловно, эта стратегия не сработает".

Херсонская ОВА 7 августа сообщила в Facebook, что на деоккупированных территориях региона россияне оставляют замаскированные взрывные устройства в самых неожиданных местах – в жилых домах, на детских площадках, в магазинах, в собачьих вольерах и т.д.

Власти просят жителей быть осторожными с такими находками, не пытаться что-то с ними сделать, а сразу сообщать в соответствующие службы.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров говорил, что россияне угрожают уничтожить всю заминированную ими городскую инфраструктуру в случае отступления.

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