Оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации в Херсоне – украинская разведка

"У нас есть информация о том, что в Херсоне оккупанты заминировали жизненно важные коммуникации, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. То есть это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным контрнаступлением украинских сил на юге", – сказал Юсов.
Он считает, что, "безусловно, эта стратегия не сработает".
Херсонская ОВА 7 августа сообщила в Facebook, что на деоккупированных территориях региона россияне оставляют замаскированные взрывные устройства в самых неожиданных местах – в жилых домах, на детских площадках, в магазинах, в собачьих вольерах и т.д.
Власти просят жителей быть осторожными с такими находками, не пытаться что-то с ними сделать, а сразу сообщать в соответствующие службы.
Мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров говорил, что россияне угрожают уничтожить всю заминированную ими городскую инфраструктуру в случае отступления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину РФ захватила территории на юге, востоке и севере страны, в начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей. 2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что под контролем РФ находится около 20% территории Украины.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
По состоянию на 2 августа только в Херсонской области ВСУ деоккупировали 53 населенных пункта, сообщали в ОВА.