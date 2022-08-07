ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Винницкой области оккупанты нанесли ракетные удары по военным объектам, есть пострадавшие – Воздушные силы ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне "поздравили" Воздушные силы ВСУ с профессиональным праздником ракетным ударом
Россияне "поздравили" Воздушные силы ВСУ с профессиональным праздником ракетным ударом
Фото: president.gov.ua (иллюстративное)

В Винницкой области вечером 7 августа были зафиксированы ракетные прилеты по военным объектам, есть пострадавшие. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.

В командовании отметили, что оккупанты нанесли удар в День ВС ВСУ.

"Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные силы с профессиональным праздником. К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что также выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0EvVZcPnru8KMBPKRkkqpDk3CHxTNqMx7rEVLAj8YiYctn78mdg7UiHXv1t74GvvHl

Вечером в Винницкой области были слышны взрывы. Они прозвучали до сирен воздушной тревоги, передает корреспондент "ГОРДОН".

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что на территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты ежедневно обстреливают и наносят ракетные удары по гражданским и военным объектам в Украине с момента открытого вторжения РФ 24 февраля.

По подсчетам украинских властей, к середине июля захватчики выпустили по территории Украины более 3 тыс. ракет, часть из них была сбита силами ПВО.

Теги: Винница, Винницкая область, ВСУ, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Сергей Моргунов, Воздушные силы Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует
  Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует G
Алеся БАЦМАН
Джессика Честейн прибыла в Украину
Джессика Честейн прибыла в Украину
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
  "Місто, яке не здолають". Группа Spiv Brativ посвятила песню Николаеву. Видео
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Не привыкла помогать на публику, еще сложнее просить о помощи". Ротару рассказала, где сейчас находится, и показала свои новые фото
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
MamaRika попала в ДТП вместе с мужем и сыном. Фото
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Приехал на день". Гапчинская показала встречу вернувшегося с фронта мужа с их сыном
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать"
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
25-летний Артем Довбик впервые стал отцом и показал первые фото новорожденной дочери
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
Проживающая за границей Каменских после премьеры песни показала новые снимки
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Мы знаем, как сильно вы любите наших НГУ-котиков". Нацгвардия представила стикеры для мессенджеров
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки"
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
  "Ждать труднее всего". Бучинская посвятила песню украинским защитникам. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинский электорат", "Боже, а пропитые какие". Гордон показал "суровые будни русской глубинки" (57490)
2
"Это пятница". Клум снялась в бикини, сидя на песке перед объективом (28737)
3
Урганта в РФ признали агентом иностранного влияния. Шоумен в ответ назвал инициаторов словом из пяти букв и написал, какой им нужен гимн (26750)
4
Дорофеева поделилась романтическим снимком с Кацуриным. Фото (14977)
5
Ефросинина: ​Я вижу разводы, вижу и свидания. Из Польши целые караваны ездят на свидания. Такое радует (13810) G
6
"Молюсь, чтобы мы не убили друг друга". 40-летняя Спирс показала объятия с 28-летним мужем (13763)
7
"Позаботилась о себе". Дочь мэра Днепра Филатова показала свою тренировку на открытом балконе в Киеве с видом на монумент "Родина-мать" (13715)
8
"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни (13667)
 
 
 
 