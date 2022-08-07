В Винницкой области оккупанты нанесли ракетные удары по военным объектам, есть пострадавшие – Воздушные силы ВСУ

В командовании отметили, что оккупанты нанесли удар в День ВС ВСУ.

"Вечером 7 августа рашисты "поздравили" Воздушные силы с профессиональным праздником. К сожалению, есть прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Военные добавили, что также выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

Вечером в Винницкой области были слышны взрывы. Они прозвучали до сирен воздушной тревоги, передает корреспондент "ГОРДОН".

Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что на территории Винницкой городской территориальной общины чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

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