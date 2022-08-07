Зеленский: Каждая уничтоженная Воздушными силами ВСУ вражеская цель – спасенные жизни украинских граждан

Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает воздушное пространство страны, оказались более профессиональными и смелыми, чем оккупанты, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 7 августа на церемонии по случаю дня Воздушных сил (ВС) ВСУ сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

"Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает наше воздушное пространство, оказались значительно более профессиональными, смелыми и мотивированными", – аргументировал Зеленский.

Он отметил, что у многих государств есть военные самолеты и системы противовоздушной обороны, но лишь некоторые из них имеют действительно боеспособную военную авиацию.

По словам президента, Украина работает над укреплением Воздушных сил, чтобы они "стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из наиболее современных и технологичных".

Каждый уничтоженный самолет и вертолет российских оккупантов, сбитая ракета – это спасенные жизни украинских граждан, добавил Зеленский.

По случаю дня ВС ВСУ во дворе Мариинского дворца в Киеве президент в ходе церемонии вручил ордена "Золотая звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Герой Украины, а также членам семей погибших Героев.

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