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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Каждая уничтоженная Воздушными силами ВСУ вражеская цель – спасенные жизни украинских граждан

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Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает воздушное пространство страны, оказались более профессиональными и смелыми, чем оккупанты, отметил Зеленский
Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает воздушное пространство страны, оказались более профессиональными и смелыми, чем оккупанты, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты пытались получить контроль над небом Украины, но, даже имея техническое преимущество, не смогли этого сделать.

Об этом 7 августа на церемонии по случаю дня Воздушных сил (ВС) ВСУ сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский, его цитирует пресс-центр Офиса президента.

"Украинские пилоты, зенитчики и все, кто защищает наше воздушное пространство, оказались значительно более профессиональными, смелыми и мотивированными", – аргументировал Зеленский.

Он отметил, что у многих государств есть военные самолеты и системы противовоздушной обороны, но лишь некоторые из них имеют действительно боеспособную военную авиацию.

По словам президента, Украина работает над укреплением Воздушных сил, чтобы они "стали не только одними из самых боеспособных в мире, но и одними из наиболее современных и технологичных".

Каждый уничтоженный самолет и вертолет российских оккупантов, сбитая ракета – это спасенные жизни украинских граждан, добавил Зеленский.

По случаю дня ВС ВСУ во дворе Мариинского дворца в Киеве президент в ходе церемонии вручил ордена "Золотая звезда" военнослужащим, которым присвоено звание Герой Украины, а также членам семей погибших Героев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

По данным Генштаба ВСУ на 7 августа, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 223 самолета и 191 вертолет. Кроме того, ВСУ сбили 182 российские крылатые ракеты.

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