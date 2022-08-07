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"Вы оберегаете украинское небо". Зеленский показал работу авиации ВСУ. Видео

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Воздушные силы надежно защищают украинское небо, отметил Зеленский
Воздушные силы надежно защищают украинское небо, отметил Зеленский
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа обнародовал видео, в котором показана работа Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в том числе вылеты боевой авиации.

"Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины. Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!" – написал президент в подписи к ролику. 

7 августа – день Воздушных сил, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook. 

"Воздушные силы надежно защищают украинское небо и дают достойный отпор в нем российскому агрессору. Спасибо за ваши профессионализм и преданность делу защиты Украины! Вечная слава и память всем, кто навсегда ушел в небо..." – добавил он. 

Как отметили в командовании ВС ВСУ, украинские военные не празднуют, а отчаянно бьются сегодня, Воздушные силы отмечают свой праздник "в кабинах самолетов, за мониторами радиолокационных станций, в пунктах боевого управления зенитных ракетных комплексов, на тысячах боевых позиций" по всей территории Украины.

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Видео: Володимир Зеленський / Facebook
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, авиация, воздух, видео, Владимир Зеленский, самолеты, ВСУ, погибшие, Воздушные силы Украины, Валерий Залужный, небо
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