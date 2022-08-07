"Вы оберегаете украинское небо". Зеленский показал работу авиации ВСУ. Видео

"Слава Воздушным силам Вооруженных сил Украины. Вы оберегаете украинское небо, профессионально выполняете важные боевые задания и надежно стоите на страже воздушных границ нашего государства. Вечная благодарность всем защитникам неба, погибшим, защищая Украину!" – написал президент в подписи к ролику.

7 августа – день Воздушных сил, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

"Воздушные силы надежно защищают украинское небо и дают достойный отпор в нем российскому агрессору. Спасибо за ваши профессионализм и преданность делу защиты Украины! Вечная слава и память всем, кто навсегда ушел в небо..." – добавил он.

Как отметили в командовании ВС ВСУ, украинские военные не празднуют, а отчаянно бьются сегодня, Воздушные силы отмечают свой праздник "в кабинах самолетов, за мониторами радиолокационных станций, в пунктах боевого управления зенитных ракетных комплексов, на тысячах боевых позиций" по всей территории Украины.