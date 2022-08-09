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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ведут наступательные бои на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

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Оккупанты вели наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, но успеха не имели и отошли
Оккупанты вели наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, но успеха не имели и отошли
Фото: EPA

Российские оккупанты при поддержке авиации ведут наступательные бои на бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины 9 августа в Facebook.

"На донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации враг проводит наступательные бои на бахмутском и авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения с занятых рубежей", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении оккупанты вели обстрелы возле Григорьевки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.

"На бахмутском зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также возле Зайцево, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник задействовал авиацию. Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцево", – сообщили в Генштабе.

На авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песок, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки, Новоселовки, Авдеевки.

"Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0eyyqxZ5FHVYBFfgwDfSj4GDiQ2fGo7wc6dxhf2ch3EkRCQS1qWGUVg7kGELVBcnwl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Авдеевка, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут
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