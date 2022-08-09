Оккупанты ведут наступательные бои на бахмутском и авдеевском направлениях – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации враг проводит наступательные бои на бахмутском и авдеевском направлениях, пытается артиллерийским огнем вытеснить наши подразделения с занятых рубежей", – говорится в сообщении.
На краматорском направлении оккупанты вели обстрелы возле Григорьевки, Северска, Верхнекаменского, Закотного и Ивано-Дарьевки.
"На бахмутском зафиксирован вражеский огонь артиллерии в сторону Соледара, Кодемы, Белогоровки, Бахмутского, Выемки и Вершины. Возле последнего, а также возле Зайцево, Дачи, Бахмута, Яковлевки и Спорного противник задействовал авиацию. Оккупанты пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Веселое, Яковлевка и Бахмут. Украинские воины нанесли огневое поражение и заставили захватчиков бежать. С таким же результатом враг вел наступление недалеко от Зайцево", – сообщили в Генштабе.
На авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Водяного, Песок, Невельского, Новоселовки, Красногоровки и Сухой Балки. Оккупанты нанесли авиаудары в районах Марьинки, Красногоровки, Новоселовки, Авдеевки.
"Враг вел наступательные бои недалеко от Красногоровки и Авдеевки, успеха не имел, отошел", – добавили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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