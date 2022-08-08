Обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки погибли пять мирных жителей

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли 700 человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Россия убивает гражданских! За 7 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Соледаре, одного в Бахмуте, одного в Марьинке и одного в Селидово", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в регионе погибли 700 человек, 1798 мирных граждан получили ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.

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