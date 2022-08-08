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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки погибли пять мирных жителей

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С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли 700 человек
С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Донецкой области погибли 700 человек
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов за прошедшие сутки погибли пять мирных жителей Донецкой области. Об этом 8 августа в Telegram заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 7 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Соледаре, одного в Бахмуте, одного в Марьинке и одного в Селидово", – сообщил Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в регионе погибли 700 человек, 1798 мирных граждан получили ранения.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Волноваха, Марьинка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко
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