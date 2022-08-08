Обстрелы Донецкой области. За минувшие сутки погибли пять мирных жителей

"Россия убивает гражданских! За 7 августа россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двоих в Соледаре, одного в Бахмуте, одного в Марьинке и одного в Селидово", – сообщил Кириленко.
По данным главы ОВА, еще 17 человек получили ранения.
С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в регионе погибли 700 человек, 1798 мирных граждан получили ранения.
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан", – подчеркнул Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.