Из-за массированных обстрелов Донецкой области 7 августа четыре человека погибли и шесть ранены – Офис генпрокурора

По данным следствия, вооруженные силы РФ сегодня совершили массированные обстрелы территории Донецкой области.

"В результате вражеских атак в городе Бахмут, селе Опытное Бахмутского района, городе Соледар и городе Селидово Покровского района погибли четыре гражданских лица и еще шестеро получили осколочные ранения", – сказано в сообщении.

Также в результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

В прокуратуре отметили, что в связи с обстрелами ведется досудебное расследование в шести уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 695 жителей и ранен 1781 (без учета Мариуполя и Волновахи), сообщал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром 7 августа.