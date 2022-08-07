Из-за массированных обстрелов Донецкой области 7 августа четыре человека погибли и шесть ранены – Офис генпрокурора

По данным следствия, вооруженные силы РФ сегодня совершили массированные обстрелы территории Донецкой области.
"В результате вражеских атак в городе Бахмут, селе Опытное Бахмутского района, городе Соледар и городе Селидово Покровского района погибли четыре гражданских лица и еще шестеро получили осколочные ранения", – сказано в сообщении.
Также в результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.
В прокуратуре отметили, что в связи с обстрелами ведется досудебное расследование в шести уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 695 жителей и ранен 1781 (без учета Мариуполя и Волновахи), сообщал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром 7 августа.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.