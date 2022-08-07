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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за массированных обстрелов Донецкой области 7 августа четыре человека погибли и шесть ранены – Офис генпрокурора

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Оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область
Оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область
Фото: gp.gov.ua

В результате российских обстрелов Донецкой области 7 августа в Бахмуте, Соледаре, Селидово и Опытном есть погибшие и раненые среди мирных жителей, повреждены дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, вооруженные силы РФ сегодня совершили массированные обстрелы территории Донецкой области.

"В результате вражеских атак в городе Бахмут, селе Опытное Бахмутского района, городе Соледар и городе Селидово Покровского района погибли четыре гражданских лица и еще шестеро получили осколочные ранения", – сказано в сообщении.

Также в результате обстрелов были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

В прокуратуре отметили, что в связи с обстрелами ведется досудебное расследование в шести уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

С начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 695 жителей и ранен 1781 (без учета Мариуполя и Волновахи), сообщал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко утром 7 августа.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Теги: Донецкая область, раненые, Соледар, Опытное, Селидово, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Офис генпрокурора
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