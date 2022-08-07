В Славянске снова обстрел после нескольких дней затишья – мэр

"После нескольких дней затишья снова обстрел города. В этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска. К счастью, обошлось без раненых и жертв", – написал мэр.
Он опубликовал фото поврежденной крыши дома и прилетевшего в город снаряда.
29 июля оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в центре Славянска, а также дома в частном секторе микрорайона Северный. 30 июля от обстрела пострадали автовокзал и близлежащие здания.
С начала августа об обстрелах в Славянске не сообщалось.
Славянск оккупанты обстреливают регулярно. 4 июля Лях рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.
По информации Ляха на 7 августа, с начала полномасштабного вторжения в Славянске погибли 19 мирных жителей, были ранены 82.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что Славянск – одна из главных целей россиян в регионе. Он также призвал жителей города эвакуироваться.