В Славянске снова обстрел после нескольких дней затишья – мэр

"После нескольких дней затишья снова обстрел города. В этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска. К счастью, обошлось без раненых и жертв", – написал мэр.

Он опубликовал фото поврежденной крыши дома и прилетевшего в город снаряда.

29 июля оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в центре Славянска, а также дома в частном секторе микрорайона Северный. 30 июля от обстрела пострадали автовокзал и близлежащие здания.

С начала августа об обстрелах в Славянске не сообщалось.