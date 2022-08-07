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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Славянске снова обстрел после нескольких дней затишья – мэр

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Оккупанты снова обстреляли Славянск
Оккупанты снова обстреляли Славянск
Фото: Вадим Лях / Facebook

Российские оккупационные войска 7 августа обстреляли центр Славянска Донецкой области. Об этом сообщил в Facebook мэр города Вадим Лях.

"После нескольких дней затишья снова обстрел города. В этот раз пострадал частный сектор практически в центре Славянска. К счастью, обошлось без раненых и жертв", – написал мэр.

Он опубликовал фото поврежденной крыши дома и прилетевшего в город снаряда.

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid02tZvtZ7JpMu1ZaVSqm25jygsDS3ztqZWFx89X4L7oYLBuqGcDmGo38eTy5yUYwpmnl

29 июля оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в центре Славянска, а также дома в частном секторе микрорайона Северный. 30 июля от обстрела пострадали автовокзал и близлежащие здания.

С начала августа об обстрелах в Славянске не сообщалось.

Контекст:

Славянск оккупанты обстреливают регулярно. 4 июля Лях рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.

По информации Ляха на 7 августа, с начала полномасштабного вторжения в Славянске погибли 19 мирных жителей, были ранены 82.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что Славянск – одна из главных целей россиян в регионе. Он также призвал жителей города эвакуироваться.

Теги: Донецкая область, Славянск, обстрелы, война России против Украины, Вадим Лях
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