Глава патрульной полиции "киборг" Маршал рассказал, как освобождали Красный Лиман в 2014 году

"В 2014 году я руководил одним из подразделений. И мы заходили, выбивали русских и этих сепаратистов из города Красный Лиман. Он тогда еще назывался Красный Лиман. Возле Славянска. Когда мы туда зашли, мы ходили... Там частные дома. И там были "лежки", "кукушки", вот эти все моменты, когда уже враг отошел. Мы туда заходили, в дома – там были дедушки, бабушки, мужчины, женщины. Сразу – "Вооруженные силы Украины, десантно-штурмовые войска". Представлялся, показывал документы. Спокойно. "Кто есть в доме?" – "Никого нет в доме". Посмотрели, обошли – без всякой агрессии, без всяких моментов. Я захожу в гараж – там стоит такой на тот момент новый Hyundai Tucson или Hyundai Santa Fe. Джип. Говорю: "Чья машина?" – "Сына" – "А где сын?" – "В России работает". Я мужику говорю: "Собирайте вещи и уезжайте в Харьков и так далее. На территорию, подконтрольную Украине. Почему? Потому что у вас эту машину заберут. Заберут почему? Потому что разные бывают дураки. Могут забрать имущество". Потому что тогда бегали вот эти гиркины и так далее – они убивали людей просто так. Соответственно, это я говорю к чему? К тому, что даже если ты разговариваешь, общаешься с гражданскими, никакой агрессии не должно быть. Отправил – все, спокойно", – пояснил Жуков.

По его словам, после деоккупации многие жители населенных пунктов на Донбассе были удивлены, что их представления об украинской армии не соответствовали действительности.

"Второй момент. Мы зашли в одно село, на БТР нацепили флаги. Люди начали убегать. Мы остановились. Я пошел водички попить. Они там: "Бандеровцы!" А до этого у них были в доме в селе казаки кубанские. Короче, "боярышник", вот эти алкаши. И они там им накрутили, что бандеровцы придут, всех изнасилуют, все заберут. Детей заберут. И получается, я в один двор зашел – дети бегают. "Здрасьте". – "Здрасьте". Все: пообщались с родителями. А дети же интересуются БТР, стоят – я говорю: "Давай я тебя покатаю на БТР". – "Нет-нет, вы что! Нельзя". Туда-сюда. Поговорили, в общем. Я говорю: "Бойцов своих оставляю, с ними свяжусь". За рулем – и катаем. Трех детей посадили на БТР, покатали две улицы вокруг села. Все: как я уже говорил, село наше. Вышли все. Яйца, молоко, творог и так далее. Начали нас угощать сразу же. Свои. "А нам рассказывали, что вы такие-сякие", – и так далее. Это все, видите, пропаганда так работает. Надо просто показать, кто ты на самом деле такой", – подчеркнул Жуков.

Глава патрульной полиции "киборг" Маршал: В 2014-м, когда мы уничтожали врага и на трупах было золото, кто-то сказал: “Командир, "рыжуху" берем?" Я говорю: "Еще раз кто-то мне задаст такой вопрос – я застрелю и спишу на боевую потерю". Полный текст интервью

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