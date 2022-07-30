Оккупанты обстреляли автовокзал Славянска – мэр

Жертв и раненых в результате обстрела оккупантами Славянска нет, отметил городской голова Фото: Вадим Лях / Facebook

Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.

"Суббота, 30 июля. Ночью город снова подвергся обстрелу. В этот раз пострадали автовокзал и близлежащие здания, – написал городской голова Славянска. – Жертв и раненых, к счастью, нет".

Накануне, утром 29 июля оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в центре Славянска, а также дома в частном секторе микрорайона Северный, отмечал Лях.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что Славянск – одна из главных целей россиян в регионе. Он призвал жителей города эвакуироваться.

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