Оккупанты обстреляли автовокзал Славянска – мэр

Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.
"Суббота, 30 июля. Ночью город снова подвергся обстрелу. В этот раз пострадали автовокзал и близлежащие здания, – написал городской голова Славянска. – Жертв и раненых, к счастью, нет".
Накануне, утром 29 июля оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в центре Славянска, а также дома в частном секторе микрорайона Северный, отмечал Лях.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что Славянск – одна из главных целей россиян в регионе. Он призвал жителей города эвакуироваться.
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Славянск оккупанты обстреливают регулярно. 4 июля Лях рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.