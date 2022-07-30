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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли автовокзал Славянска – мэр

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Жертв и раненых в результате обстрела оккупантами Славянска нет, отметил городской голова
Жертв и раненых в результате обстрела оккупантами Славянска нет, отметил городской голова
Фото: Вадим Лях / Facebook

Российские оккупационные войска в ночь на 30 июля обстреляли автовокзал в Славянске Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Вадим Лях.

"Суббота, 30 июля. Ночью город снова подвергся обстрелу. В этот раз пострадали автовокзал и близлежащие здания, – написал городской голова Славянска. – Жертв и раненых, к счастью, нет".

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid0dDyPmCqSGfzjguAHgRcbXo1aTqcKHJDJ35doKPDJd3BqzqNpo7Yi7T9xjPw8YKncl

Накануне, утром 29 июля оккупанты ракетами обстреляли многоэтажки в центре Славянска, а также дома в частном секторе микрорайона Северный, отмечал Лях.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявлял, что Славянск – одна из главных целей россиян в регионе. Он призвал жителей города эвакуироваться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Славянск оккупанты обстреливают регулярно. 4 июля Лях рассказал, что Славянск уже стал прифронтовым городом, и призвал жителей эвакуироваться.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, мэр, Вадим Лях, российские оккупанты
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