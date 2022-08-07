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ВОЙНА В УКРАИНЕ

6 августа от российских обстрелов погибло пять мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

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Кириленко: В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе
Кириленко: В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе
Фото: Павло Кириленко / Facebook

За 6 августа от рук российских оккупантов погибло пять мирных жителей Донецкой области. Об этом в Facebook 7 августа написал глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Три человека погибли в Бахмуте, один – в Авдеевке и один – в Благодатном. Еще восемь человек были ранены.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!" – заявил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid037xQvrqqKE7mMpJSDrN36zHiFGYpTw6qMXHKPWaPwiannUe1i36gwtyqTtL4kQxVYl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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