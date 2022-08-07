6 августа от российских обстрелов погибло пять мирных жителей Донецкой области – глава ОВА

Кириленко: В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе Фото: Павло Кириленко / Facebook

Три человека погибли в Бахмуте, один – в Авдеевке и один – в Благодатном. Еще восемь человек были ранены.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление будет наказание!" – заявил Кириленко.

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