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ВОЙНА В УКРАИНЕ

От российских обстрелов с начала вторжения не пострадала только одна область Украины – МВД

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Енин: Российская ракета не воюет с военными, она летит убивать мирных украинцев
Енин: Российская ракета не воюет с военными, она летит убивать мирных украинцев
Фото: mvs.gov.ua

После того, как 24 февраля началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, в результате обстрелов российскими оккупантами повреждено около 300 гражданских объектов и более 20 тыс. гражданских объектов. Об этом замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал утром 7 августа в эфире национального телемарафона, его комментарий обнародовали в YouTube министерства.

"Российская ракета не воюет с военными, она летит убивать мирных украинцев, нашу нацию и наше будущее", – отметил Енин.

Вчера оккупанты совершили 46 обстрелов, в результате атак погибло 16 человек по всей Украине, еще десятки людей получили ранения, сообщил замминистра. 

"На мушке у россиян в первую очередь Донецкая и Николаевская области, мощно прилетает также в Харьковскую область и в Днепропетровскую, Запорожскую и ряд других регионов Украины. Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше, то это как раз Донецкая, которую уже обстреляли более 3 тыс. раз, Луганская – 4 тыс. раз, Николаевская была обстреляна 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава богу, пока не прилетало, это Черновицкая область", – рассказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Николаевская область, Черновицкая область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Евгений Енин
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