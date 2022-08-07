От российских обстрелов с начала вторжения не пострадала только одна область Украины – МВД

"Российская ракета не воюет с военными, она летит убивать мирных украинцев, нашу нацию и наше будущее", – отметил Енин.

Вчера оккупанты совершили 46 обстрелов, в результате атак погибло 16 человек по всей Украине, еще десятки людей получили ранения, сообщил замминистра.

"На мушке у россиян в первую очередь Донецкая и Николаевская области, мощно прилетает также в Харьковскую область и в Днепропетровскую, Запорожскую и ряд других регионов Украины. Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше, то это как раз Донецкая, которую уже обстреляли более 3 тыс. раз, Луганская – 4 тыс. раз, Николаевская была обстреляна 700 раз. Остается одна единственная область, в которую, слава богу, пока не прилетало, это Черновицкая область", – рассказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)