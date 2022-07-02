В Одесской области, где ракета убила 21 человека, никто не вышел из дома после сигнала тревоги – замминистра внутренних дел

По его словам, оповещение сработало заранее, но жители не приняли необходимых мер безопасности и не перешли в укрытие.

"В селе Сергеевка работает ответная сигнализация, и сигнал воздушной тревоги был подан примерно за 8–10 минут до прилета крылатой ракеты", – сказал он.

По последним данным, в результате атаки 21 человек погиб, 38 – пострадали.

"К большому сожалению, ни один человек из печально известной девятиэтажки не вышел по сигналу. Я хорошо понимаю, как трудно просыпаться среди ночи, но бывают случаи, когда именно бдительность позволяет сохранить жизнь", – сказал Енин.