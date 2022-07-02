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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Одесской области, где ракета убила 21 человека, никто не вышел из дома после сигнала тревоги – замминистра внутренних дел

Никто из жителей многоквартирного дома в поселке Сергеевка Одесской области, в который 1 июля попала российская ракета, не отреагировал на сирену перед атакой, об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По его словам, оповещение сработало заранее, но жители не приняли необходимых мер безопасности и не перешли в укрытие.

"В селе Сергеевка работает ответная сигнализация, и сигнал воздушной тревоги был подан примерно за 8–10 минут до прилета крылатой ракеты", – сказал он.

По последним данным, в результате атаки 21 человек погиб, 38 – пострадали.

"К большому сожалению, ни один человек из печально известной девятиэтажки не вышел по сигналу. Я хорошо понимаю, как трудно просыпаться среди ночи, но бывают случаи, когда именно бдительность позволяет сохранить жизнь", – сказал Енин.

    Контекст:

    Ракетный удар по Сергеевке оккупанты нанесли в ночь на 1 июля, пострадали жилой многоэтажный дом и база отдыха.

    Офис генпрокурора Украины расследует ракетный удар оккупантов по поселку как нарушение законов и обычаев войны. В ОГПУ подчеркнули, что никакой военной инфраструктуры в Сергеевке нет.

    По данным спикера Одесской обладминистрации Сергея Братчука, разбор завалов жилого дома спасатели закончили, под завалами разрушенной базы отдыха еще могут находиться люди, отметил Братчук.

    По последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 38 человек госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести, среди них шестеро детей и беременная женщина.

    В Одесской области 2 июля объявлено днем траура.

    Теги: Одесская область, жертвы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Сергеевка
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