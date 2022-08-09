8 августа в Донецкой области погибли три мирных жителя, еще 19 были ранены – глава ОВА

Кириленко: За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать! Фото: Павло Кириленко / Facebook

По одному человеку погибло в Часовом Яру, Марьинке и Новоселовке Первой.

Еще 19 человек были ранены.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – написал он.

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