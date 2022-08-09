8 августа в Донецкой области погибли три мирных жителя, еще 19 были ранены – глава ОВА

По одному человеку погибло в Часовом Яру, Марьинке и Новоселовке Первой.
Еще 19 человек были ранены.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За все свои преступления на нашей земле россияне будут отвечать!" – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.