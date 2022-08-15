В Сумской области за день зафиксировали более 110 прилетов, оккупанты обстреляли четыре приграничные общины – ОВА

За день 14 августа российские оккупационные войска совершили 11 обстрелов территории Сумской области, отметил Живицкий Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего за день россияне совершили 11 обстрелов, зафиксировано более 110 прилетов, добавил он.

По словам Живицкого, Юнаковскую общину оккупанты обстреливали из минометов и артиллерии с самого утра, за сутки – около 50 прилетов.

"Хотенская община: в 12.43 враг стрелял из ствольной артиллерии – 12 прилетов. Белопольская община: с 13.25 были очереди из АК, ПК и взрывы гранат возле государственной границы. А с 17.50 был артобстрел территории общины – 16 прилетов. Кроме того, с 18.25 произошел минометный обстрел по территории общины – всего 24 прилета из минометов в разных населенных пунктах", – написал глава Сумской ОВА.

Кроме того, с 18.20 продолжался минометный обстрел Эсманьской общины – 31 прилет, добавил Живицкий.

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