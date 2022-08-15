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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумской области за день зафиксировали более 110 прилетов, оккупанты обстреляли четыре приграничные общины – ОВА

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За день 14 августа российские оккупационные войска совершили 11 обстрелов территории Сумской области, отметил Живицкий
За день 14 августа российские оккупационные войска совершили 11 обстрелов территории Сумской области, отметил Живицкий
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

За день 14 августа российские оккупационные войска обстреляли четыре приграничные общины в Сумской области – Белопольскую, Эсманьскую, Юнаковскую и Хотенскую (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

Всего за день россияне совершили 11 обстрелов, зафиксировано более 110 прилетов, добавил он.

По словам Живицкого, Юнаковскую общину оккупанты обстреливали из минометов и артиллерии с самого утра, за сутки – около 50 прилетов.

"Хотенская община: в 12.43 враг стрелял из ствольной артиллерии – 12 прилетов. Белопольская община: с 13.25 были очереди из АК, ПК и взрывы гранат возле государственной границы. А с 17.50 был артобстрел территории общины – 16 прилетов. Кроме того, с 18.25 произошел минометный обстрел по территории общины – всего 24 прилета из минометов в разных населенных пунктах", – написал глава Сумской ОВА.

Кроме того, с 18.20 продолжался минометный обстрел Эсманьской общины – 31 прилет, добавил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, граница, артиллерия, граната, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, взрывы, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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