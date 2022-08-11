Оккупанты за день выпустили по Сумской области около 200 мин и снарядов – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"За день россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям наших общин: Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Сумской, Хотинской. Использовали также стрелковое оружие", – написал руководитель ОВА.
По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами временно без газа оставались жители Сумской, Краснопольской и Хотинской общин – большинство проблем уже устранены.
"В селе Радьковка Сумской общины повреждены частные дома мирных жителей. В Славгороде Краснопольской общины тоже повреждены дома гражданских людей, уточняется информация об убытках фермерских хозяйств", – отметил глава Сумской ОВА.
Пострадавших в результате обстрелов области оккупантами нет, резюмировал Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.