Оккупанты за день выпустили по Сумской области около 200 мин и снарядов – ОВА

Пострадавших в результате обстрелов Сумской области оккупантами нет, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям наших общин: Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Сумской, Хотинской. Использовали также стрелковое оружие", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами временно без газа оставались жители Сумской, Краснопольской и Хотинской общин – большинство проблем уже устранены.

"В селе Радьковка Сумской общины повреждены частные дома мирных жителей. В Славгороде Краснопольской общины тоже повреждены дома гражданских людей, уточняется информация об убытках фермерских хозяйств", – отметил глава Сумской ОВА.

Пострадавших в результате обстрелов области оккупантами нет, резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)