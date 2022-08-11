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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за день выпустили по Сумской области около 200 мин и снарядов – ОВА

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Пострадавших в результате обстрелов Сумской области оккупантами нет, отметил Живицкий
Пострадавших в результате обстрелов Сумской области оккупантами нет, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска за день 10 августа обстреляли пять общин Сумской области (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"За день россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территориям наших общин: Белопольской, Краснопольской, Новослободской, Сумской, Хотинской. Использовали также стрелковое оружие", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, в результате обстрелов оккупантами временно без газа оставались жители Сумской, Краснопольской и Хотинской общин – большинство проблем уже устранены.

"В селе Радьковка Сумской общины повреждены частные дома мирных жителей. В Славгороде Краснопольской общины тоже повреждены дома гражданских людей, уточняется информация об убытках фермерских хозяйств", – отметил глава Сумской ОВА.

Пострадавших в результате обстрелов области оккупантами нет, резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02ZDoDydxvigfQP4axTWKFnwJacLXTDLuojvo6EwtSF2HCg4E13Lxn5vohD3dbTascl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, убытки, война России против Украины, пострадавшие, Сумская ОГА, фермеры, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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