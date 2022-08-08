Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли восемь общин в Сумской области – зафиксировано более 130 прилетов, погибла женщина – ОВА

Россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманской и Великописаревской общинам, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманской и Великописаревской общинам.

"Всего более 130 прилетов – из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Использовали и стрелковое оружие", – написал Живицкий.

Он отметил, что в результате артобстрела села Катериновка Шалыгинской общины (в 11.20) от осколочного ранения в шею погибла местная жительница.

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