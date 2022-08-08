Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли восемь общин в Сумской области – зафиксировано более 130 прилетов, погибла женщина – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманской и Великописаревской общинам.
"Всего более 130 прилетов – из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Использовали и стрелковое оружие", – написал Живицкий.
Он отметил, что в результате артобстрела села Катериновка Шалыгинской общины (в 11.20) от осколочного ранения в шею погибла местная жительница.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.