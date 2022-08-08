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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли восемь общин в Сумской области – зафиксировано более 130 прилетов, погибла женщина – ОВА

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Россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманской и Великописаревской общинам, отметил Живицкий
Россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманской и Великописаревской общинам, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска за день 8 августа обстреляли восемь общин Сумской области (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, россияне открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманской и Великописаревской общинам.

"Всего более 130 прилетов – из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Использовали и стрелковое оружие", – написал Живицкий.

Он отметил, что в результате артобстрела села Катериновка Шалыгинской общины (в 11.20) от осколочного ранения в шею погибла местная жительница.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid025Hmranwuc5upmXb9GEhmzcaHdbNSJrg2agRz7UWe82xv7FLQSoPSaLyPq2SbER29l

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, Катериновка, война России против Украины, Глухов, женщины, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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