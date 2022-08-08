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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Сумской области погибла местная жительница – Офис генпрокурора

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Женщина погибла от осколочного ранения, отметили в ОГПУ
Женщина погибла от осколочного ранения, отметили в ОГПУ
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegrаm

8 августа российские оккупанты со своей территории обстреляли Сумскую область, в результате погибла женщина, которая ехала на велосипеде. Об этом проинформировал в Telegrаm Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, 8 августа 2022 года около 11.20 российские военнослужащие с территории РФ обстреляли село Катериновка Шосткинского района. В результате обстрела от осколочного ранения в шею скончалась местная жительница, которая ехала на велосипеде по населенному пункту", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории. В частности, 6 августа оккупанты выстрелили по региону около 200 раз за сутки.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, убийство, война, прокуратура, Сумская область, следствие, вторжение, обстрелы, Катериновка, война России против Украины, женщины, уголовное производство, погибшие, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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