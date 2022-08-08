В результате обстрела оккупантами Сумской области погибла местная жительница – Офис генпрокурора

Женщина погибла от осколочного ранения, отметили в ОГПУ Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegrаm

"По данным следствия, 8 августа 2022 года около 11.20 российские военнослужащие с территории РФ обстреляли село Катериновка Шосткинского района. В результате обстрела от осколочного ранения в шею скончалась местная жительница, которая ехала на велосипеде по населенному пункту", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.

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