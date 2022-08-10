В Сумской области в результате российского артиллерийского обстрела поврежден газопровод – глава ОВА

Он отметил, что артиллерийским обстрелам подверглась Хотинская община, был поврежден газопровод.

"Часть населенных пунктов остаются без газа, работаем над ликвидацией последствий российского вражеского обстрела", – написал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.