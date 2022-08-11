Из-за обстрела оккупантами сгорело поле украинской пшеницы – глава Сумской ОВА

Об этом 11 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Новослободская община: в результате российских обстрелов сгорело поле украинской пшеницы, – написал руководитель ОВА. – Ущерб подсчитывается".
Живицкий опубликовал фото выгоревшего поля.
Накануне, 10 августа, оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, выпустив около 200 мин и снарядов, отмечал Живицкий. В частности, в результате обстрелов был поврежден газопровод.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.
В ходе боевых действий в Украине оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем, вследствие чего происходят пожары.