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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрела оккупантами сгорело поле украинской пшеницы – глава Сумской ОВА

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В ходе боевых действий в Украине оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем
В ходе боевых действий в Украине оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

В результате обстрелов российскими оккупантами территории Сумской области сгорело поле пшеницы в одной из общин.

Об этом 11 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Новослободская община: в результате российских обстрелов сгорело поле украинской пшеницы, – написал руководитель ОВА. – Ущерб подсчитывается".

Живицкий опубликовал фото выгоревшего поля.

Накануне, 10 августа, оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, выпустив около 200 мин и снарядов, отмечал Живицкий. В частности, в результате обстрелов был поврежден газопровод.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

В ходе боевых действий в Украине оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем, вследствие чего происходят пожары.

Теги: Россия, Украина, пожар, Сумская область, урожай, обстрелы, война России против Украины, ущерб, пшеница, Сумская ОГА, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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