Из-за обстрела оккупантами сгорело поле украинской пшеницы – глава Сумской ОВА

В ходе боевых действий в Украине оккупанты периодически наносят удары по полям с урожаем Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Об этом 11 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Новослободская община: в результате российских обстрелов сгорело поле украинской пшеницы, – написал руководитель ОВА. – Ущерб подсчитывается".

Живицкий опубликовал фото выгоревшего поля.

Накануне, 10 августа, оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, выпустив около 200 мин и снарядов, отмечал Живицкий. В частности, в результате обстрелов был поврежден газопровод.

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