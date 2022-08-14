В Сумской области за день зафиксировали 223 прилета, оккупанты обстреляли восемь общин в приграничье – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, оккупанты нанесли удары по Шалыгинской, Хотинской, Белопольской, Зноб-Новгородской, Эсманьской, Новослободской, Буринской и Великописаревской общинам.

Всего зафиксировано 223 прилета, потерь среди людей нет, отметил руководитель Сумской ОВА.

Но снова есть разрушение, добавил Живицкий.

"Шалыгинская община: утренний обстрел… начался в 8.30 – 12 прилетов из ствольной артиллерии. Хотинская община: в 8.10 враг бил из минометов (восемь прилетов) и пулеметов. После 9.00 было шесть прилетов из минометов, затем еще два, а также пулеметные очереди, а в 9.50 – еще 20 минометных прилетов. Продолжился обстрел общины около 11.00 – четыре прилета. Во второй половине дня минометный обстрел (17 прилетов) был уже с последствиями – после 14.00 в результате обстрела получило частичные повреждения домохозяйство: побитые крыша, пластиковые окна, двери дома и ворота; в деревне разорван водопровод, порванные электросети", – рассказал глава ОВА.

"В Зноб-Новгородской общине с 9.30 происходил обстрел из ствольной артиллерии, – продолжил Живицкий, – 48 прилетов".

"Белопольская община: с 10.30 россияне обстреливали из минометов территорию общины – 10 прилетов, а около 11.00 был обстрел из САУ – девять прилетов, – написал глава Сумской ОВА. – Новослободская община: с 10.13 проходил артобстрел общины – 24 прилета. А с 18.43 в результате обстрела из ствольной артиллерии (21 прилет) по окрестностям села Мануховка повреждена линия электропередач, часть села без электроснабжения".

Кроме того, с 15.28 был зафиксирован ракетный обстрел из РСЗО "Град" в Эсманьской общине – 15 прилетов, а с 16.35 оккупанты из минометов обстреляли Великописаревскую общину (12 прилетов).

Также вечером с территории России совершен артобстрел Буринской общины – 15 прилетов, резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)