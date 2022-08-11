Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной – МВД Украины

Об этом 11 августа в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Видеозапись эфира с участием Монастырского опубликована в Facebook МВД.
"Сумская область – наверняка самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной. Более 47% территории области было заминировано до начала [разминирования], сейчас это островки, которые остаются еще опасными, и туда нежелательно ходить гражданам. Большая лесистая местность, куда нельзя заходить. Ну и 20 км расстояния от государственной границы, к сожалению, полностью остаются заминированными (минами и снарядами), потому что спасатели [из-за обстрелов] не могут туда даже подойти", – рассказал Монастырский.
Глава МВД Украины отметил, что в ходе поездки в Сумскую область увидел, как разминируется водное пространство.
"Сотни снарядов были изъяты из озера. Это говорит о том, что предстоит очень много работы. Следует однозначно увеличивать количество пиротехников и техники для разминирования Украины", – подчеркнул Монастырский.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.