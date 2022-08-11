Сумская область – самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной – МВД Украины

В ходе поездки в Сумскую область Монастырский увидел, как разминируется водное пространство Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом 11 августа в эфире национального телемарафона сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Видеозапись эфира с участием Монастырского опубликована в Facebook МВД.

"Сумская область – наверняка самая большая из деоккупированных территорий, которая остается заминированной. Более 47% территории области было заминировано до начала [разминирования], сейчас это островки, которые остаются еще опасными, и туда нежелательно ходить гражданам. Большая лесистая местность, куда нельзя заходить. Ну и 20 км расстояния от государственной границы, к сожалению, полностью остаются заминированными (минами и снарядами), потому что спасатели [из-за обстрелов] не могут туда даже подойти", – рассказал Монастырский.

Глава МВД Украины отметил, что в ходе поездки в Сумскую область увидел, как разминируется водное пространство.

"Сотни снарядов были изъяты из озера. Это говорит о том, что предстоит очень много работы. Следует однозначно увеличивать количество пиротехников и техники для разминирования Украины", – подчеркнул Монастырский.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.

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