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В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree – ГСЧС

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Более 30% территории Украины считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами, отметили в ГСЧС
Более 30% территории Украины считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами, отметили в ГСЧС
Фото: Поліція Київської області / Facebook (архив)

MineFree – мобильное приложение, разработанное волонтерами при поддержке Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), – заработало в Украине.

Об этом 8 августа сообщил пресс-центр ГСЧС Украины.

"Назначение MineFree – повышение уровня защиты гражданского населения от опасных взрывных устройств, возможность сообщения об обнаружении боеприпасов и информирование о территориях, несущих потенциальную угрозу для населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала войны работники ГСЧС изъяли в Украине более 176 тыс. взрывоопасных предметов.

"Однако несмотря на усилия спасателей, более 30% территории Украины сейчас считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами", – подчеркнули в госслужбе.

Установив приложение MineFree, каждый пользователь, в частности, сможет просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории (согласно данным ГСЧС), получить уведомление в случае приближения к опасному объекту, уведомить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Приложение можно загрузить из App Store и Google Play, указали в ГСЧС Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, угрозы, боеприпасы, спасатели, госслужба, война России против Украины, разминирование, безопасность, приложение, мины
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