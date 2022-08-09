В Украине заработало мобильное приложение по минной безопасности MineFree – ГСЧС

Более 30% территории Украины считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами, отметили в ГСЧС Фото: Поліція Київської області / Facebook (архив)

Об этом 8 августа сообщил пресс-центр ГСЧС Украины.

"Назначение MineFree – повышение уровня защиты гражданского населения от опасных взрывных устройств, возможность сообщения об обнаружении боеприпасов и информирование о территориях, несущих потенциальную угрозу для населения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала войны работники ГСЧС изъяли в Украине более 176 тыс. взрывоопасных предметов.

"Однако несмотря на усилия спасателей, более 30% территории Украины сейчас считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами", – подчеркнули в госслужбе.

Установив приложение MineFree, каждый пользователь, в частности, сможет просмотреть карту, на которой обозначены потенциально опасные территории (согласно данным ГСЧС), получить уведомление в случае приближения к опасному объекту, уведомить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Приложение можно загрузить из App Store и Google Play, указали в ГСЧС Украины.

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