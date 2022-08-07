В Харьковской области два человека пострадали от мин, у одного из них снаряд сдетонировал в руках – ОВА

Об этом глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Оба пострадавших – жители Чугуевского района.

"Парень взял снаряд, который сдетононировал прямо в руках. Мужчина наступил на мину и получил ранения, находится в тяжелом состоянии. Поэтому еще раз просим быть осторожными: не берите в руки снаряды, не посещайте лесополосы, не обрабатывайте поля без предварительной проверки взрывотехниками", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.