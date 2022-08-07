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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области два человека пострадали от мин, у одного из них снаряд сдетонировал в руках – ОВА

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Олег Синегубов призвал жителей Харьковской области быть осторожными и не брать в руки снаряды
Олег Синегубов призвал жителей Харьковской области быть осторожными и не брать в руки снаряды
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В течение суток 6 августа в Харьковской области госпитализировали двух человек – 16-летнего подростка и 83-летнего мужчину, пострадавших от мин.

Об этом глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Оба пострадавших – жители Чугуевского района.

"Парень взял снаряд, который сдетононировал прямо в руках. Мужчина наступил на мину и получил ранения, находится в тяжелом состоянии. Поэтому еще раз просим быть осторожными: не берите в руки снаряды, не посещайте лесополосы, не обрабатывайте поля без предварительной проверки взрывотехниками", – написал Синегубов.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьковская область, Харьковская ОГА, пострадавшие, мины, ранение, Олег Синегубов
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