В Киевской области погибла 65-летняя женщина – подорвалась в лесу на противопехотной мине

По его словам, 65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.

"В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", – написал он.

Небытов вновь призвал граждан не посещать леса и лесополосы на деоккупированных территориях, избегать лесных и полевых дорог, а при обнаружении взрывоопасных предметов звонить в полицию.

19 июля глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что саперы проверили на наличие взрывоопасных предметов все населенные пункты региона, которые были под оккупацией. Он подчеркнул, что еще 8462 км² территории области остаются неисследованными и, чтобы завершить эту работу, "нужны годы".

Кулеба отмечал, что почти вся лесная зона освобожденных из-под российской оккупации районов Киевской области опасна.