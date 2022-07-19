В Киевской области погибла 65-летняя женщина – подорвалась в лесу на противопехотной мине

По его словам, 65-летняя женщина вместе с мужем пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.
"В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", – написал он.
Небытов вновь призвал граждан не посещать леса и лесополосы на деоккупированных территориях, избегать лесных и полевых дорог, а при обнаружении взрывоопасных предметов звонить в полицию.
19 июля глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что саперы проверили на наличие взрывоопасных предметов все населенные пункты региона, которые были под оккупацией. Он подчеркнул, что еще 8462 км² территории области остаются неисследованными и, чтобы завершить эту работу, "нужны годы".
Кулеба отмечал, что почти вся лесная зона освобожденных из-под российской оккупации районов Киевской области опасна.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. Военные РФ, покидая регион, оставили множество мин и растяжек, сообщали в МВД.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе. Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.
По информации ГСЧС, всего с 24 февраля по 17 июля пиротехники службы обследовали территорию площадью 64,8 тыс. га, обезвредили 162 тыс. взрывоопасных предметов и 662 кг взрывчатого вещества.