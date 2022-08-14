Оккупанты с самого утра обстреливали общину в Сумской области, повредили зернохранилище одного из фермерских хозяйств – ОВА

Россияне лупили по Юнаковской общине из минометов и ствольной артиллерии, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Лупили из минометов и ствольной артиллерии, всего около полусотни прилетов, – написал руководитель ОВА. – В одном из сел общины повреждены частные дома: иссечены обломками стены, крыши. Разбиты окна".

Также, по словам Живицкого, повреждено имущество одного из фермерских хозяйств – зернохранилище и хозяйственные помещения.

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