ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты с самого утра обстреливали общину в Сумской области, повредили зернохранилище одного из фермерских хозяйств – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне лупили по Юнаковской общине из минометов и ствольной артиллерии, отметил Живицкий
Россияне лупили по Юнаковской общине из минометов и ствольной артиллерии, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупационные войска 14 августа с самого утра обстреливали территорию Юнаковской общины в Сумской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Лупили из минометов и ствольной артиллерии, всего около полусотни прилетов, – написал руководитель ОВА. – В одном из сел общины повреждены частные дома: иссечены обломками стены, крыши. Разбиты окна".

Также, по словам Живицкого, повреждено имущество одного из фермерских хозяйств – зернохранилище и хозяйственные помещения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, фермеры, разрушения, имущество, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину и показала еду, по которой скучала. Видео
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину и показала еду, по которой скучала. Видео
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
Мать замалчивающей войну Наташи Королевой: У меня сестра, внуки, племянники в Украине. И я сердцем с ними каждый день. Слава Украине!
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
"Я притворилась мертвой, потому что неизвестно, что было бы". Жительница Бучи поделилась историей с музеем "Голоса Мирных"
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Лучший из этих дней". Беременная Свитолина показала, как отдыхает в Монако
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Пять лет назад все было по-другому. Теперь не могу поехать к нему на могилу". Жадан показал архивное фото со своим отцом
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
Байден вместе с женой, сыном, невесткой и внуком отправился в отпуск. Фото
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага
  Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс во время интервью Бацман показала браслет и маникюр в цветах украинского флага G
Алеся БАЦМАН
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
Группа Kazka назвала поклонников бездумным стадом и объяснила, почему выступит на фестивале в Венгрии, где будет представлена РФ
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
  Бебешко о Константине Меладзе: Какая у него позиция относительно войны? Нормальная, он в Италии живет
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
  Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
"Любовь победит все". Экс-ведущий шоу "Орел и решка" Синельников женился в Буче
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
53-летняя Энистон показала, как проводит утро в компании своих питомцев
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер без бюстгальтера покрутилась перед камерой. Видео (133957)
2
Бебешко о Ротару: Что она сейчас? Уже бабка. На пенсии (95383)
3
"Ваш зять оказался говном". Билык в присутствии матери Наташи Королевой высказалась о Тарзане, поддержавшем войну РФ против Украины (85841)
4
"Надежное убежище". Арестович показал мужчину с головой между женских ног (85141)
5
"Говно на палочке". Гордон показал, как украинская школьница изобразила российский флаг (59759)
6
Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко (28588)
7
Зеленская в новом интервью высказалась о Путине (24834)
8
"Наконец-то вместе", "Любовь всегда побеждает". Дорофеева показала настоящую причину своего возвращения в Украину (23290)
 
 
 
 