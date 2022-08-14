Оккупанты с самого утра обстреливали общину в Сумской области, повредили зернохранилище одного из фермерских хозяйств – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Лупили из минометов и ствольной артиллерии, всего около полусотни прилетов, – написал руководитель ОВА. – В одном из сел общины повреждены частные дома: иссечены обломками стены, крыши. Разбиты окна".
Также, по словам Живицкого, повреждено имущество одного из фермерских хозяйств – зернохранилище и хозяйственные помещения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.