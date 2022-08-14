Оккупанты утром 14 августа обстреляли Сумскую область из минометов – глава ОВА

Живицкий сообщил, что в результате обстрелов Юнаковской общины никто не пострадал Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Он отметил, что ночь в области была без обстрелов.

"А утро началось с вражеского огня. Юнаковскую общину в 6.00 россияне обстреляли из минометов. Три прилета, без жертв и разрушений", – говорится в сообщении.

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