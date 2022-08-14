Оккупанты утром 14 августа обстреляли Сумскую область из минометов – глава ОВА

Он отметил, что ночь в области была без обстрелов.
"А утро началось с вражеского огня. Юнаковскую общину в 6.00 россияне обстреляли из минометов. Три прилета, без жертв и разрушений", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.