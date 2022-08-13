В Пентагоне эффективность ВСУ оценили на 12 по 10-балльной шкале

Представитель Пентагона: ВСУ нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно Фото: defense.gov

По его словам, по шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12-ти.

"Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. […] Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно", – сказал он.

Чиновник также заявил, что хотя российские войска имеют значительно большую силу, чем Украина, "то, что идет против россиян, – это продолжающееся влияние [прогресса Украины] на их моральный дух, их способность поддерживать себя", – сказал чиновник.