В Пентагоне эффективность ВСУ оценили на 12 по 10-балльной шкале

По его словам, по шкале от 0 до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет равна 12-ти.
"Только исходя из того, насколько впечатляющими они были для нас во многих отношениях. […] Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно", – сказал он.
Чиновник также заявил, что хотя российские войска имеют значительно большую силу, чем Украина, "то, что идет против россиян, – это продолжающееся влияние [прогресса Украины] на их моральный дух, их способность поддерживать себя", – сказал чиновник.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности, а с 2014 года – более $11,8 млрд, сообщили в Пентагоне 8 августа.