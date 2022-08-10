Глава Пентагона заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине

Он отметил, что США "стремятся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты своей суверенной территории".
По словам Остина, Россия направила значительную часть своей лучшей военной техники для вторжения в Украину и сохраняет воздушные и морские силы, несмотря на большие потери.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $11,8 млрд военной помощи, отметили в Пентагоне 8 августа.