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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине

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Остин: США стремятся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты своей суверенной территории
Остин: США стремятся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты своей суверенной территории
Фото: EPA

США будут продолжать оказывать Украине помощь для защиты ее территории. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Латвию 10 августа, пишет Bloomberg.

Он отметил, что США "стремятся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты своей суверенной территории".

По словам Остина, Россия направила значительную часть своей лучшей военной техники для вторжения в Украину и сохраняет воздушные и морские силы, несмотря на большие потери.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

В общей сложности с момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $9,8 млрд помощи в области безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $11,8 млрд военной помощи, отметили в Пентагоне 8 августа.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Пентагон, военная помощь, война России против Украины, Ллойд Остин
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