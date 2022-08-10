Глава Пентагона заявил, что США продолжат оказывать помощь Украине

Остин: США стремятся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты своей суверенной территории Фото: EPA

Он отметил, что США "стремятся помочь Украине и предоставить ей оборудование для защиты своей суверенной территории".

По словам Остина, Россия направила значительную часть своей лучшей военной техники для вторжения в Украину и сохраняет воздушные и морские силы, несмотря на большие потери.