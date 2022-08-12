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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ошеломляюще высокий уровень потерь. Россия ежедневно теряет в Украине 500 военных убитыми и ранеными – NYT

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Российская оккупационная армия несет серьезные потери в Украине и в результате не может выполнить поставленные перед ней задачи
Российская оккупационная армия несет серьезные потери в Украине и в результате не может выполнить поставленные перед ней задачи
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Потери российских военных на данном этапе развязанной Россией войны в Украине составляют 500 человек убитыми и ранеными в сутки, пишет The New York Times 11 августа со ссылкой на источники в американской разведке и армии.

В ходе военных действий в Украине потери России составили около 20 тыс. погибшими, сообщили изданию два действующих американских чиновника. Эта цифра включает 5 тыс. бойцов ЧВК "Вагнер", уточнил один из собеседников NYT.

Отмечается, что американские официальные лица при подсчете потерь российских сил опирались на спутниковые снимки, перехваты сообщений, социальные сети и сообщения российских СМИ.

Представители администрации Байдена и военные эксперты, которых опросило издание, считают, что такой высокий уровень потерь, вероятно, не позволит президенту РФ Владимиру Путину достичь одной из ключевых для России целей вторжения – захватить весь Донбасс к концу этого года.

Россия, по оценке представителей Пентагона, уже задействовала почти 85% собранных у границы с Украиной сил. Несмотря на почти полный захват Луганской области, в Донецкой области продвижение российской армии застопорилось, в том числе из-за больших потерь, и превратилось в "изматывающую утомительную работу". Армия оккупантов, по оценке американских экспертов, "серьезно истощена"

Наступлению России на востоке, которое и так происходит в медленном темпе, еще больше помешало прибытие американских реактивных систем залпового огня, которые позволили украинским войскам отвоевать часть территории и затруднили доступ РФ в другие районы, пишет NYT.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Признаки истощения военных ресурсов России, в том числе и живой силы, в Bloomberg отмечали еще 15 июня.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.

8 августа в Пентагоне оценили общие потери РФ в Украине в 70–80 тыс. военных убитыми и ранеными.

По данным ВСУ на 12 августа, потери оккупантов составляют около 43,2 тыс. человек личного состава.

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