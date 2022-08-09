Бутусов показал, что осталось от "лучшего вертолетчика России", уничтоженного ВСУ. Видео

Бутусов отметил, что полковник ВС РФ Клещенко, заместитель начальника 344-го Государственного центра армейской авиации, был лучшим в РФ специалистом по самым современным вертолетам Ка-52 ВКС России.

В частности, он возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая 2021 года.

"Полковник Клещенко – пример того, как будет выглядеть вся российская армейская авиация в Украине. Интересно, что катапульта Клещенко не сработала, стропы парашюта оказались то ли оборваны, то ли отрезаны. Вынести детали и останки мы смогли из серой зоны только в начале июля", – рассказал журналист.

По словам Бутусова, важная операция по поиску останков экипажа и деталей вертолета Клещенко была организована ГУР МО Украины.

Бутусов пообещал, что некоторые детали Ка-52 "лучшего российского аса" в ближайшее время будут выставлены на аукцион, все средства от которого пойдут на приобретение "полезных предметов для участников операции".

"Очень надеюсь, что сможем познакомиться с украинским героем, который добился этой впечатляющей победы. Наш оператор ПЗРК сбил опытнейшего Клещенко ночью, на сверхмалой высоте, в самое короткое время, над российскими позициями – он заслуживает высшей государственной награды и всяческой помощи", – резюмировал журналист.

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Видео: Бутусов Плюс / YouTube