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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов показал, что осталось от "лучшего вертолетчика России", уничтоженного ВСУ. Видео

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Клещенко, управлявший вертолетом Ка-52, считался одним из лучших пилотов в РФ
Клещенко, управлявший вертолетом Ка-52, считался одним из лучших пилотов в РФ
Скриншот: Бутусов плюс / Facebook

Украинский журналист Юрий Бутусов 8 августа в Facebook сообщил о ликвидации в Украине российского пилота Василия Клещенко, которого он назвал "лучшим российским вертолетчиком".

Бутусов отметил, что полковник ВС РФ Клещенко, заместитель начальника 344-го Государственного центра армейской авиации, был лучшим в РФ специалистом по самым современным вертолетам Ка-52 ВКС России. 

В частности, он возглавлял парад вертолетов над Красной площадью 9 мая 2021 года.

"Полковник Клещенко – пример того, как будет выглядеть вся российская армейская авиация в Украине. Интересно, что катапульта Клещенко не сработала, стропы парашюта оказались то ли оборваны, то ли отрезаны. Вынести детали и останки мы смогли из серой зоны только в начале июля", – рассказал журналист.

По словам Бутусова, важная операция по поиску останков экипажа и деталей вертолета Клещенко была организована ГУР МО Украины.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0JaabtSmPUPjRSzCgFJ3NRKKrrWRgmn9Vd1JMSvoqUvWJQjpC3WPv2PE95P8oSZU5l

Бутусов пообещал, что некоторые детали Ка-52 "лучшего российского аса" в ближайшее время будут выставлены на аукцион, все средства от которого пойдут на приобретение "полезных предметов для участников операции".

"Очень надеюсь, что сможем познакомиться с украинским героем, который добился этой впечатляющей победы. Наш оператор ПЗРК сбил опытнейшего Клещенко ночью, на сверхмалой высоте, в самое короткое время, над российскими позициями – он заслуживает высшей государственной награды и всяческой помощи", – резюмировал журналист.

Осторожно! Видео 18+

ВИДЕО
Видео: Бутусов Плюс / YouTube
Контекст:

Потери России в войне с Украиной, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 августа составили около 42,64 тыс. убитых военных. Кроме того, украинские защитники уничтожили 223 самолета и 193 вертолета врага.

ВСУ неоднократно сбивали воздушные цели оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Так, десантники подразделений ДШВ ВСУ 25 июля сообщили о сбитом таким образом российском вертолете Ка-52. 24 июня был сбит российский штурмовик Су-25, а 5 июня стало известно о сбитом вертолете Ка-52. 26 июня десантники из ПЗРК "Игла" сбили еще один "Аллигатор".

Теги: Россия, Украина, военные, авиация, Вооруженные силы Украины, Юрий Бутусов, вертолет, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, ПЗРК, война России против Украины, пилот, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты, летчик, потери
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