В РФ опубликовали опрос, согласно которому 65% россиян хотят мирного договора с Украиной

Опрос: К мобилизации для участия в войне против Украины готовы 29% россиян, большинство из них – старше 40 лет Фото: ЕРА

Исследование показывает, что 65% россиян одобрили бы решение президента РФ Владимира Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение.

При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев".

Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: сейчас ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.

59% россиян считают, что так называемая "военная операция" в Украине затянулась, 28% участников опроса так не думают.

О желании участвовать в "спецоперации" заявили 29% респондентов, причем в основном это люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), среди мужчин от 18 до 29 лет таких лишь 23%.

И только треть опрошенных готовы помочь российским военным материально, 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку войны.

Исследование проводилось по телефону с 28-го по 31 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в восьми федеральных округах.

"Коммерсантъ" обращает внимание на то, что авторы исследования предупреждают о возможном несоответствии результатов реальной ситуации в обществе, так как "россияне боятся говорить на эту тему", в частности "увеличились отказы, снизилась искренность".