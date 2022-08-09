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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ опубликовали опрос, согласно которому 65% россиян хотят мирного договора с Украиной

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Опрос: К мобилизации для участия в войне против Украины готовы 29% россиян, большинство из них старше 40 лет
Опрос: К мобилизации для участия в войне против Украины готовы 29% россиян, большинство из них – старше 40 лет  
Фото: ЕРА

Почти две трети (62%) российских мужчин не готовы лично принять участие в военных действиях в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Russian Field, которые 9 августа опубликовал "Коммерсантъ".

Исследование показывает, что 65% россиян одобрили бы решение президента РФ Владимира Путина остановить "военную операцию" и подписать мирное соглашение.

При этом 60% респондентов поддержали бы и его намерение начать "новое наступление на Киев". 

Авторы исследования отмечают, что за период с середины марта до конца июля соотношение сторонников и противников войны практически не изменилось: сейчас ее поддерживают 69% респондентов, против – 23%, еще 8% затруднились или отказались ответить.

59% россиян считают, что так называемая "военная операция" в Украине затянулась, 28% участников опроса так не думают.

О желании участвовать в "спецоперации" заявили 29% респондентов, причем в основном это люди в возрасте от 45 до 59 лет (37%), среди мужчин от 18 до 29 лет таких лишь 23%.

И только треть опрошенных готовы помочь российским военным материально, 67% вообще не готовы жертвовать собственные средства в поддержку войны.

Исследование проводилось по телефону с 28-го по 31 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в восьми федеральных округах.

"Коммерсантъ" обращает внимание на то, что авторы исследования предупреждают о возможном несоответствии результатов реальной ситуации в обществе, так как "россияне боятся говорить на эту тему", в частности "увеличились отказы, снизилась искренность".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что его цель – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Опрос "Левада-центра", проведенный в России в конце марта, показал, что военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян.

12 июля российская "Медуза" опубликовала результаты закрытого опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу администрации президента РФ. В нем 57% высказались за продолжение боевых действий в Украине, мнение, что войну нужно остановить, озвучили 30% респондентов, остальные 13% опрошенных затруднились с ответом.

Теги: Владимир Путин, соцопрос, переговоры, вторжение, война России против Украины
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