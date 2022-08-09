В СБУ заявили о задержании "крота", который работал на спецслужбы РФ

"По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения России. Благодаря своему служебному положению задержанный передавал врагу украинские разведданные о вооруженных силах РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб. Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные РФ использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города", – говорится в сообщении.

По данным следствия, задержанный – бывший чиновник Харьковского горсовета.

"Он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, который сам вышел на него. В обмен на сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы России удалось захватить регион. По данным контрразведки СБУ, собранные сведения агент передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что мужчина был задержан "на горячем" после того, как попросил представителя спецслужб России нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.

"Как бы ни пыталась Россия плести свою агентурную сеть в различных органах власти, мы системно противодействуем этому. Сегодня это стало одним из главных приоритетов службы. Ведь эффективная работа по выявлению вражеских агентов и коллаборантов не только позволяет спасти сотни и тысячи жизней, но и в целом приближает нашу победу. И очищение СБУ – одно из важных направлений такой деятельности. Всех предателей ждет суровое наказание!" – заявил врио главы СБУ Василий Малюк.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена в условиях военного положения), он арестован.

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)