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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Урожай на полях в части Харьковской области будут сжигать, иначе их не разминировать – ГСЧС

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Большая часть заминированных посевов находится на севере области
Большая часть заминированных посевов находится на севере области
Фото: ЕРА

На севере и северо-востоке Харьковской области для разминирования территорий саперы будут уничтожать урожай зерновых. Об этом сообщил начальник части гуманитарного разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Игорь Овчарук, сообщает SQ.

По его словам, спасатели не могут очистить засеянное пшеницей или кукурузой поле и дать гарантию безопасности.

"Сапер, который будет идти по полю, не сможет работать с прибором. Даже по пшенице, имеющей от полметра и выше, уже невозможно работать", – сказал он. 

Основная часть посевов, подлежащих уничтожению, находится в северных районах области, которые были под оккупацией, отметил Овчарук. Он говорит, что вынужден отказывать фермерам, которые просят очистить угодья, чтобы провести там сбор зерновых.

"Фермеры обращаются, они уже знают, что у них что-то есть. К сожалению, сегодня мне приходится многим отказывать. У них смерть их бизнеса, а я не могу позволить себе смерть сапера. Для меня человеческая жизнь важнее", – добавил представитель ГСЧС. 

30 июля в селе Ольховка Харьковского района при проведении сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался комбайн. Как сообщило ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пострадал комбайнер, мужчина 1978 года рождения. Бригадой медиков экстренной медицинской помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территорий. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, саперы, война России против Украины, разминирование, фермеры
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