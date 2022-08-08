Урожай на полях в части Харьковской области будут сжигать, иначе их не разминировать – ГСЧС

По его словам, спасатели не могут очистить засеянное пшеницей или кукурузой поле и дать гарантию безопасности.
"Сапер, который будет идти по полю, не сможет работать с прибором. Даже по пшенице, имеющей от полметра и выше, уже невозможно работать", – сказал он.
Основная часть посевов, подлежащих уничтожению, находится в северных районах области, которые были под оккупацией, отметил Овчарук. Он говорит, что вынужден отказывать фермерам, которые просят очистить угодья, чтобы провести там сбор зерновых.
"Фермеры обращаются, они уже знают, что у них что-то есть. К сожалению, сегодня мне приходится многим отказывать. У них смерть их бизнеса, а я не могу позволить себе смерть сапера. Для меня человеческая жизнь важнее", – добавил представитель ГСЧС.
30 июля в селе Ольховка Харьковского района при проведении сельскохозяйственных работ на противотанковой мине подорвался комбайн. Как сообщило ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пострадал комбайнер, мужчина 1978 года рождения. Бригадой медиков экстренной медицинской помощи он был госпитализирован в лечебное учреждение.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены. По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территорий. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе.