В Харькове оккупанты снарядами повредили ТЭЦ-3, которая обслуживает треть города – ОВА

По его словам, в результате одной из атак повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий в Харькове.
"Мы работаем с городом, с районами по восстановлению критической инфраструктуры, поскольку враг все время бьет и недавно повредил ТЭЦ-3 в Харькове. Это одно из крупных предприятий, которое снабжает почти треть города теплоносителем и, соответственно, горячей водой", – сообщил Синегубов.
Он отметил, что для ремонта и подготовки инфраструктуры к зиме регион использует средства из выделенного области резервного фонда, однако в ближайшее время ОВА будет вновь обращаться в Киев с просьбой добавить финансирование.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный сезон Украина не будет продавать газ и уголь за границу.