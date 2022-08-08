В Харькове оккупанты снарядами повредили ТЭЦ-3, которая обслуживает треть города – ОВА

По его словам, в результате одной из атак повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий в Харькове.

"Мы работаем с городом, с районами по восстановлению критической инфраструктуры, поскольку враг все время бьет и недавно повредил ТЭЦ-3 в Харькове. Это одно из крупных предприятий, которое снабжает почти треть города теплоносителем и, соответственно, горячей водой", – сообщил Синегубов.

Он отметил, что для ремонта и подготовки инфраструктуры к зиме регион использует средства из выделенного области резервного фонда, однако в ближайшее время ОВА будет вновь обращаться в Киев с просьбой добавить финансирование.