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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове оккупанты снарядами повредили ТЭЦ-3, которая обслуживает треть города – ОВА

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На ремонт станции области необходимы дополнительные средства
На ремонт станции области необходимы дополнительные средства
Фото: hts.kharkov.ua

Ракетными обстрелами Россия целенаправленно бьет по объектам критической инфраструктуры Харькова. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, который ТСН транслирует в YouТube.

По его словам, в результате одной из атак повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом почти треть зданий в Харькове. 

"Мы работаем с городом, с районами по восстановлению критической инфраструктуры, поскольку враг все время бьет и недавно повредил ТЭЦ-3 в Харькове. Это одно из крупных предприятий, которое снабжает почти треть города теплоносителем и, соответственно, горячей водой", – сообщил Синегубов.

Он отметил, что для ремонта и подготовки инфраструктуры к зиме регион использует средства из выделенного области резервного фонда, однако  в ближайшее время ОВА будет вновь обращаться в Киев с просьбой добавить финансирование.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Этот отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный сезон Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Теги: Харьков, отопление, Харьковская область, ТЭЦ, Харьковская ОГА, война России против Украины, инфраструктура, Олег Синегубов
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