Кабмин выделил почти 300 млн грн на ремонт трех поврежденных обстрелами ТЭЦ

"Посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали", – написал премьер.

По его словам, благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут этой зимой с теплом.

"Также мы выделяем 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ. Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов", – сообщил Шмыгаль.

За эти средства, по его словам, теплоцентрали смогут оперативно провести ремонты и запуститься как раз к отопительному сезону.

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