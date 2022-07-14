ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кабмин выделил почти 300 млн грн на ремонт трех поврежденных обстрелами ТЭЦ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты сознательно разбомбили Черниговскую ТЭЦ, отметил премьер
Оккупанты сознательно разбомбили Черниговскую ТЭЦ, отметил премьер
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Правительство Украины выделяет 286,5 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке Сумской области и Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после визита в Черниговскую область 13 июля.

"Посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали", – написал премьер.

По его словам, благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут этой зимой с теплом.

"Также мы выделяем 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ. Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов", – сообщил Шмыгаль.

За эти средства, по его словам, теплоцентрали смогут оперативно провести ремонты и запуститься как раз к отопительному сезону.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Предстоящий отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".

Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.

Теги: Чернигов, Кременчуг, отопительный сезон, Черниговская область, ТЭЦ, ремонт, обстрелы, война России против Украины, Ахтырка, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
"Россия – страна-террорист". Супруга футболиста Зинченко отреагировала на ракетный обстрел родного города Винницы
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
Жертвой ракетного удара по Виннице стал музыкант из команды украинской певицы. Еще один борется за жизнь
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
39-летняя Седокова, замалчивающая войну, рассказала, что вызвало у нее депрессию, и выставила декольте
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом
  Российский режиссер Качанов: Охлобыстин не любил евреев и начинал зиговать. Он нигде не состоялся, даже работая попом G
Дмитрий ГОРДОН
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки G
Дмитрий ГОРДОН
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (182918)
2
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (153882)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (142352)
4
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (142278)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (135019)
6
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (129558)
7
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото (62192)
8
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (62160)
 
 
 
 