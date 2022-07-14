Кабмин выделил почти 300 млн грн на ремонт трех поврежденных обстрелами ТЭЦ

"Посетили местную ТЭЦ, которую российские террористические войска сознательно разбомбили в марте. Здесь разрушены 15 объектов. Повреждения действительно существенные, поэтому правительство выделяет дополнительные 100 млн грн, чтобы провести необходимый ремонт и закупить оборудование для этой теплоцентрали", – написал премьер.
По его словам, благодаря этим средствам жители Чернигова и области будут этой зимой с теплом.
"Также мы выделяем 100 млн грн для Кременчугской ТЭЦ и 86,5 млн грн для Ахтырской ТЭЦ. Оба предприятия также сильно повреждены от обстрелов", – сообщил Шмыгаль.
За эти средства, по его словам, теплоцентрали смогут оперативно провести ремонты и запуститься как раз к отопительному сезону.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Штаб возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. Задача штаба – сбалансирование энергосистемы, ремонты и оперативное решение проблем. Предстоящий отопительный сезон власти назвали "самым тяжелым в истории".
Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую начала Россия в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры, убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ремонтную программу для ТЭС, ТЭЦ и котелен, в частности, для тех, которые были повреждены или полностью разбиты ударами российских войск. Зеленский также подчеркнул, что в этот отопительный период Украина не будет продавать газ и уголь за границу.