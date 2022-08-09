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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки от российских обстрелов один человек погиб, пять ранены – Синегубов

Синегубов: В Шевченковском районе оккупанты не нашли другой цели и повредили гостинично-ресторанный комплекс
Синегубов: В Шевченковском районе оккупанты не нашли другой цели и повредили гостинично-ресторанный комплекс
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 8-го и в ночь на 9 августа вновь обстреливали Харьков и Харьковскую область. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он сообщил, что около 2.00 войска РФ обстреляли Шевченковский и Индустриальный районы Харькова.

"В Шевченковском оккупанты не нашли другой цели и повредили гостинично-ресторанный комплекс. Еще один удар зафиксирован на открытой территории в Индустриальном районе, повреждены элементы транспортной и критической инфраструктуры. Пострадавших нет", – написал Синегубов.

Глава ОВА также сообщил, что 8 августа оккупанты обстреливали Богодуховский, Чугуевский, Харьковский, Лозовской и Изюмский районы области. В Богодуховском районе из-за обстрелов горело поле с пшеницей, фермеры собственноручно потушили пожар, который уничтожил три гектара урожая. В Чугуевском войска РФ уничтожили склад с семенами.

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харьковской области от обстрелов оккупантов погиб один человек, ранения получили пять мирных жителей. Один погибший и один раненый – в результате вчерашнего утреннего обстрела Харькова из РСЗО. По области госпитализировали четыре человека: 71-летнюю женщин в Чугуевском районе, мужчин 72 и 45 лет в Дергачевской общине, получил ранения 59-летний мужчина в Кутузовке. Состояние двух пациентов – тяжелое", – отметил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, Харьковская область, война России против Украины, пострадавшие, разрушения, Олег Синегубов
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