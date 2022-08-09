В Харьковской области за сутки от российских обстрелов один человек погиб, пять ранены – Синегубов

Синегубов: В Шевченковском районе оккупанты не нашли другой цели и повредили гостинично-ресторанный комплекс Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Он сообщил, что около 2.00 войска РФ обстреляли Шевченковский и Индустриальный районы Харькова.

"В Шевченковском оккупанты не нашли другой цели и повредили гостинично-ресторанный комплекс. Еще один удар зафиксирован на открытой территории в Индустриальном районе, повреждены элементы транспортной и критической инфраструктуры. Пострадавших нет", – написал Синегубов.

Глава ОВА также сообщил, что 8 августа оккупанты обстреливали Богодуховский, Чугуевский, Харьковский, Лозовской и Изюмский районы области. В Богодуховском районе из-за обстрелов горело поле с пшеницей, фермеры собственноручно потушили пожар, который уничтожил три гектара урожая. В Чугуевском войска РФ уничтожили склад с семенами.

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Харьковской области от обстрелов оккупантов погиб один человек, ранения получили пять мирных жителей. Один погибший и один раненый – в результате вчерашнего утреннего обстрела Харькова из РСЗО. По области госпитализировали четыре человека: 71-летнюю женщин в Чугуевском районе, мужчин 72 и 45 лет в Дергачевской общине, получил ранения 59-летний мужчина в Кутузовке. Состояние двух пациентов – тяжелое", – отметил Синегубов.

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