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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области с начала войны погибли более 1 тыс. гражданских, ранены – вдвое больше – прокуратура

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Правоохранители Харьковской области расследуют почти 3,5 тыс. преступлений, связанных с нарушением оккупантами законов и обычаев войны, отметил Фильчаков
Правоохранители Харьковской области расследуют почти 3,5 тыс. преступлений, связанных с нарушением оккупантами законов и обычаев войны, отметил Фильчаков
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля в Харьковской области погибли более 1 тыс. мирных жителей.

Об этом 7 августа в ходе встречи с депутатом Бундестага ФРГ Маркусом Фабером и двумя нардепами от "Слуги народа" Викторией Кинзбурской и Александром Бакумовым проинформировал глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, сообщается в Facebook ведомства.

"Государство-агрессор терроризирует и убивает мирных жителей. Я должен констатировать, что на территории Харькова и области уже погибли более 1 тыс. гражданских лиц, ранены – вдвое больше. Среди убитых – 50 детей. Самый младший погибший от действий агрессора – 5-месячный малыш", – отметил Фильчаков.

По его словам, в результате обстрелов оккупантами Харьковской области "полностью или частично разрушено более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 0,5 тыс. учебных заведений и 150 больниц".

Фильчаков отметил, что правоохранители расследуют почти 3,5 тыс. преступлений, связанных с нарушением российскими оккупантами законов и обычаев войны.

"Среди них почти 3 тыс. – это преступления, связанные с бомбардировкой гражданской инфраструктуры, около 50 – в отношении убийств, более 120 – по незаконному лишению свободы. Также расследуется почти 300 преступлений по фактам мародерства и четыре по фактам изнасилований", – говорится в сообщении прокуратуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid032pGdEo3gckpawie4CyHqFZkvQnXHYPu55gBwtjYCkDFZRRzKSEqFsLskyMUFK7UFl

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.

23 июля Синегубов сообщил, что с начала войны в Харьковской области погибли 972 мирных жителя.

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