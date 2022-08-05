ВСУ взяли под полный контроль село Дмитровка Харьковской области – Синегубов

"Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника", – написал он.
Он добавил, что украинские военные сейчас занимают выходные рубежи и укрепляют свои позиции в Харьковской области.
Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле села Гусаровка Изюмского района, но "наступление завершилось фиаско, и враг отступил с потерями, заявил глава ОВА.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области. По данным ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
3 августа глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.