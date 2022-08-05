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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ взяли под полный контроль село Дмитровка Харьковской области – Синегубов

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Украинские военные укрепляют свои позиции в Изюмском районе Харьковской области
Украинские военные укрепляют свои позиции в Изюмском районе Харьковской области
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины в Харьковской области взяли под контроль село Дмитровка Изюмского района. Об этом 5 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Наши защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе. При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника", – написал он.

Он добавил, что украинские военные сейчас занимают выходные рубежи и укрепляют свои позиции в Харьковской области.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле села Гусаровка Изюмского района, но "наступление завершилось фиаско, и враг отступил с потерями, заявил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области. По данным ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

3 августа глава ОВА Олег Синегубов сообщал, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары по Харькову и области.

Теги: Украина, военные, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Дмитровка, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты, деоккупация
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