В Харькове в результате утреннего обстрела погиб человек – Терехов

"Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Насколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях – обстрел может повториться", – написал Терехов.

Позднее мэр Харькова сообщил, что под обстрелом погиб мирный житель.

"Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Соболезную родным", – написал Терехов.

В Харькове утром 8 августа была объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, в результате обстрела ранен один человек в Шевченковском районе Харькова.

Синегубов подтвердил информацию о погибшем и добавил, что на месте взрыва работает бригада экстренной медицинской помощи.