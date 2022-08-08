В Харькове в результате утреннего обстрела погиб человек – Терехов

"Теперь Павлово Поле обстреливают уже и утром. Насколько минут назад там был взрыв. Точно никакой военной инфраструктуры в этом мирном и густо заселенном районе нет. Прошу быть всех в укрытиях – обстрел может повториться", – написал Терехов.
Позднее мэр Харькова сообщил, что под обстрелом погиб мирный житель.
"Подтверждена информация об одном погибшем. Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Соболезную родным", – написал Терехов.
В Харькове утром 8 августа была объявлена воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, в результате обстрела ранен один человек в Шевченковском районе Харькова.
Синегубов подтвердил информацию о погибшем и добавил, что на месте взрыва работает бригада экстренной медицинской помощи.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.