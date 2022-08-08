Часть выпущенных по Харькову ракет сдетонировала "раньше пункта назначения" – Синегубов

"Штаб обороны этой ночью зафиксировал более пяти запусков ракет с территории России. Предварительно ЗРК-300. Часть из них "сдетонировала раньше пункта назначения", – написал Синегубов.

В результате российских обстрелов Харькова и области днем 7 августа и ночью 8 августа погибли две женщины, возникло девять пожаров, есть разрушения.

Харьков и Николаев регулярно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300, модифицированных для ударов по наземным целям.

Британская разведка отмечает, что такое применение С-300 ведет к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.