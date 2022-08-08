Часть выпущенных по Харькову ракет сдетонировала "раньше пункта назначения" – Синегубов

"Штаб обороны этой ночью зафиксировал более пяти запусков ракет с территории России. Предварительно ЗРК-300. Часть из них "сдетонировала раньше пункта назначения", – написал Синегубов.
В результате российских обстрелов Харькова и области днем 7 августа и ночью 8 августа погибли две женщины, возникло девять пожаров, есть разрушения.
Харьков и Николаев регулярно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300, модифицированных для ударов по наземным целям.
Британская разведка отмечает, что такое применение С-300 ведет к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. Всего за время войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.